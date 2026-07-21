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佛州棕櫚灘郡吸引外州富人遷入 紐約加州納稅人流失嚴重

記者顏伶如／即時報導
棕櫚灘是全國最有錢的地區之一，川普總統的海湖莊園也位於此。（路透）
棕櫚灘是全國最有錢的地區之一，川普總統的海湖莊園也位於此。（路透）

福斯新聞網(Fox News)21日報導，國稅局(IRS)最新搬遷統計顯示，佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入因此增加30多億元，成長幅度領先全國其他郡縣。

棕櫚灘原本就是全國最有錢的地區之一，是川普總統海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部所在地。

IRS最新數據顯示，佛州除了吸引較高收入民眾遷入之外，不少政治金主、企業領袖、有錢富豪高調宣布搬到佛州，這股搬遷趨勢有利於稅率較低、成長迅速的「陽光地帶」(Sunbelt)各州，而不是全國規模最大的沿海幾州。

高收入家庭的搬遷對經濟造成巨大影響，帶來能夠強化當地經濟的薪資、投資、生意、消費能力，富人出走的地區則變成稅基縮水。

佛州庫里爾郡(Collier County)居民調整後總收入(adjusted gross income)約22.5億元，在全國郡縣當中僅次於棕櫚灘郡。

調整後總收入是申報聯邦所得稅的應稅收入，也是衡量地方政府稅收多寡的指標之一。

由於高收入家庭支付不成比例的巨額聯邦所得稅，調整後總收入的變化可能會對當地稅基、消費者支出、經濟增長造成重大影響。

影劇重鎮好萊塢所在地的洛杉磯郡(Los Angeles County)是全國規模最大的經濟引擎之一，不過報稅人口淨流失的狀況卻是全國最嚴重，總共少了1萬7496名納稅人。這些納稅人搬到其他州的同時，帶走了將近19億元的調整後總收入。

紐約州皇后郡(Queens County)流失1萬7109名納稅人，布朗士郡(Bronx County)流失1萬6319名納稅人，加州橘郡(Orange County)流失1萬1618名納稅人，紐約州蘇福克郡(Suffolk County)流失1萬434名納稅人，凸顯了全國某些人口最多的沿海地區人口持續外移。

另外，曼哈頓在跨州搬家的報稅人當中獲得最高淨成長人數，可是調整後總收入卻減少9.22億，意味著許多遷入家庭的收入低於搬走的家庭。

川普總統第一任執政期間，2019年將主要居所從曼哈頓搬到海湖莊園。佛州不收州所得稅，也不收遺產稅或繼承稅。紐約州州所得稅最高稅率超過10%。

精華 FAQ

  • 因為IRS最新搬遷統計顯示，棕櫚灘郡吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入增加30多億元，成長幅度居全國郡縣前列。

  • 洛杉磯郡淨流失1萬7496名納稅人最嚴重，皇后郡、布朗士郡、橘郡與蘇福克郡也都出現大規模外移，顯示沿海高人口地區稅基承壓。

  • 佛州不收州所得稅，也不收遺產稅或繼承稅，對高收入者吸引力較高；紐約州最高州所得稅超過10%，因此更容易讓富人與高收入家庭考慮搬離。

加州 佛州 川普

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