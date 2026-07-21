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紐時：油電價格走高之際 川普政府為節能規定鬆綁

記者顏伶如／即時報導
伊朗戰爭導致油價上漲，氣候變遷帶來破紀錄高溫使得冷氣用量增加，數據中心興建則讓美...
伊朗戰爭導致油價上漲，氣候變遷帶來破紀錄高溫使得冷氣用量增加，數據中心興建則讓美國電力供應緊縮造成電價走高。（路透）

紐約時報21日報導，伊朗戰爭導致油價上漲，氣候變遷帶來破紀錄高溫使得冷氣用量增加，數據中心興建則讓美國電力供應緊縮造成電價走高，川普政府在這個大環境底下放寬多項聯邦節能規定。專門研究全球節能政策的非營利組織「電器能效標準與標章合作計畫」(Collaborative Labeling and Appliance Standards Program)主任艾根(Christine Egan)說：「擺脫節能效率的時機非常奇怪。」

艾根表示：「能源價格在在上漲，需求也正上漲，你原本會以為希望產品能構盡可能有節能高效率。」

報導指出，當電費上漲速度超過通膨，汽油均價來到每加侖4元，節能效率較高的汽車或電器雖然價格較高，但隨著時間拉長，消費者通常能因使用能源減少而達到省錢目的。

1970年代以來，兩黨執政期間都曾頒布旨在降低汽車、建築、電器使用燃料的法規，做為因應能源危機的對策。

川普總統曾說，國家面臨能源緊急狀態，沒有足夠電力能夠滿足日漸增加的需求量，包括人工智慧(AI)數據中心用電。川普政府官員說，解決之道就是增加發電，並且使用更多石油、天然氣、煤炭與核能。

川普長期以來批評節能規定，並說這些法規限制消費者選擇、損害電器品質。過去一年來，政府提議取消對製造商生產省電、省水洗衣機等電器的要求，政府也放寬新生產汽車與卡車的節能規定，去年國內政策法案則對逐漸廢除屋主隔熱設施、購買高效率熱水器的稅務減免。

白宮發言人羅格斯(Taylor Rogers)說：美國人應避免受到「綠色新騙局」(Green New Scam)規定約束，能夠自由選擇家裡想使用哪些電器產品。

柯林頓政府能源部助理部長萊徹(Dan Reicher)說：「在很長一段時間裡，能源效率是我們最具兩黨共識的能源基礎。」

如今典型冰箱的用電量約為1970年代款式的三分之一。更嚴格的汽車節能標準以為美國人省下大約5兆汽油成本。2010年代，美國用電量基本維持平穩，部分原因在於燈泡與其他電器效率升高。不過，隨著時間演進，節能政策引發反對聲浪逐漸增加。

精華 FAQ

  • 報導指出，白宮認為能源緊急狀態下應優先增加發電，並依賴更多石油、天然氣、煤炭與核能來滿足需求，因此放寬節能規定，強調讓消費者有更多選擇。

  • 專家指出，電費、汽油與用電需求都在上升，節能高效率產品理應更受重視，因為雖然初期較貴，但長期可透過降低能源消耗幫消費者省錢。

  • 內文提到，1970年代以來兩黨都曾推動節能法規，讓冰箱、汽車與燈泡等產品更省電；典型冰箱用電僅約1970年代的三分之一，汽車標準也替美國人省下約5兆汽油成本。

紐約時報 川普

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