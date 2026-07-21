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民主黨參議員提案 將紅藍卡適用範圍擴大到兒童

記者顏伶如／即時報導
民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪。(美聯社)
民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪。(美聯社)

華盛頓郵報報導，民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)21日提案，要求允許俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)擴大適用範圍，讓兒童也納入保障。

金安迪提出的擴大紅藍卡納保對象提案，計畫名稱為「兒童紅藍卡」(MediKids)。根據提案內容，兒童出生時將自動加入「兒童紅藍卡」，直到26歲之前都享有健保，計畫當中附帶選擇退出(opt out)的機制。

國會預算處(Congressional Budget Office)還沒有對「兒童紅藍卡」提案進行成本評估。金安迪表示，目前並不知道這項計畫將耗資多少，但投資兒童健保計畫最終將有助於減少整體醫療成本開銷。

不過，報導分析，川普總統執政以及共和黨位居國會多數之下，「兒童紅藍卡」短期之內恐怕難有進展。如果民主黨未來重新執政，金安迪拋出的構想則可能是民主黨在健保改革優先議題上可能採取的前進方向。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)去年調查發現，民主黨在健保改革上比共和黨較有政治優勢，42%受訪美國人認同民主黨的健保政策立場，另外29%受訪者則支持共和黨立場。

對於如何手段才是擴大健保適用範圍的最佳之道，民主黨國會議員看法分歧。某些民主黨人在競舉期間喊出「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-all)政見，其他民主黨人則主張以循序漸進方式推動改革。

金安迪表示，「兒童紅藍卡」提案是整合民主黨內派系的一種方式。

他說，身為無保一族(uninsured)的兒童人數愈來愈多之際，把紅藍卡適用對象延伸到孩童「在道德上屬於當務之急」。

他指出：「我們不能只是說不支持川普政府的所作所為，我們必須拿出我們自己的解決方案，要有我們的願景，才能激勵且鼓舞美國人民。」

精華 FAQ

  • 他提議建立名為「兒童紅藍卡」的MediKids制度，讓兒童在出生時就自動納入Medicare保障，並可一路保到26歲，期間也允許選擇退出。

  • 提案設計為新生兒自動加入、保障持續至26歲，並附帶opt out機制，讓家庭可自行退出；金安迪希望藉此降低無保兒童數量。

  • 因為川普政府執政且共和黨掌握國會多數，這類擴大醫保的改革難有進展；不過若民主黨未來重返執政，MediKids可能成為健保改革方向之一。

紅藍卡 民主黨 華盛頓郵報

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