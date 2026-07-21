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洛杉磯14歲少女遭肢解 法官今辦聽審 決定是否審理

編譯陳韻涵／即時報導

洛杉磯法官21日將就14歲少女瑟雷斯塔·李華斯·赫南德茲(Celeste Rivas Hernandez)遭肢解的屍體在嘻哈歌手D4vd名下車輛中被發現一案召開預審聽證會，法官將審查檢方提交的證據，決定是否就此案開庭審理。

美聯社報導，法官奧梅多(Charlaine Olmedo)訂21日審查檢方針對本名伯克(David Burke)的D4vd車中發現肢解遺體案件，審查相關證據並判斷是否具備合理理由審理此案；預審估計持續四天，現場不會有陪審團，採取類似簡易審判的形式進行，被告人必須穿囚服出庭。

檢方表示，伯克16歲時結識11歲的赫南德茲，伯克18歲左右開始性侵未成年的赫南德茲，並在赫南德茲威脅曝光兩人關係，可能摧毀其演藝事業時痛下殺手。

2025年4月23日案發當晚，伯克派車將赫南德茲接到好萊塢山的租屋處，持銳器刺殺她後，再用鏈鋸於車庫肢解屍體；4個月後，赫南德茲的遺體在伯克名下的一輛電動車特斯拉(Tesla)後車廂中被發現。

檢方表示，已掌握伯克購買鏈鋸、車庫血跡DNA等物證，另有兩人之間傳送的不雅內容簡訊與照片。

現年21歲的伯克今年4月落網，否認謀殺、持續性侵未滿14歲兒童及非法肢解人體遺骸等罪名；他的律師也強調，赫南德茲的死與當事人無關。

精華 FAQ

  • 法官將就14歲少女赫南德茲遺體在D4vd名下車輛中被發現一案舉行預審，檢視檢方提出的證據，判斷是否有足夠理由正式開庭審理。

  • 檢方表示，伯克在16歲時認識11歲的赫南德茲，之後開始對未成年受害者進行性侵，並在對方威脅曝光兩人關係、可能影響演藝事業時動手殺人。

  • 檢方稱已掌握伯克購買鏈鋸、車庫血跡DNA，以及兩人間的不雅簡訊和照片等證據，並指控他涉及謀殺、持續性侵未滿14歲兒童與非法肢解遺骸。

好萊塢 洛杉磯

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