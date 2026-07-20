我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

赴美留學新制／別只看I-20 還要確認一文件

排除美國學生？司法部調查哈佛大學中國捐款人設立的獎學金

編譯中心／即時報導
司法部指出，中國捐款人曾向哈佛提供資金，用於支持一些僅限特定國家學生申請的助學計...
司法部指出，中國捐款人曾向哈佛提供資金，用於支持一些僅限特定國家學生申請的助學計畫。司法部稱，這類限制可能構成基於原籍國的非法歧視。哈佛大學示意圖。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：司法部調查哈佛涉外國捐款獎學金是否歧視美國學生。
  • 重點二：哈佛中國財務援助計畫被指可能限制特定國籍學生申請。
  • 重點三：哈佛與中方均回應，強調依法申報並反對政治干預交流。

司法部正在調查哈佛大學是否允許中國捐款人設立排除美國學生的獎學金計畫。這項調查進一步擴大了川普政府針對這所常春藤名校展開的一連串聯邦調查行動。

司法部官員20日宣布啟動新的審查，表示哈佛提交的外國資金披露資料「引發疑慮」，可能涉及對美國學生的歧視問題。該機構並未說明目前針對哪些獎學金項目進行調查，並強調「尚未做出任何結論」。

司法部表示，這項調查的目標是哈佛「中國財務援助計畫」。該部門指出，中國捐款人曾向哈佛提供資金，用於支持一些僅限特定國家學生申請的助學計畫。司法部稱，這類限制可能構成基於原籍國的非法歧視。

「學校不能一方面接受聯邦資金，另一方面又接受外國來源的捐款，利用這些資金提供刻意排除美國公民的財務援助，這種做法是違法的。我們將在任何發現此類情況的地方予以制止。」負責司法部民權司的迪隆(Harmeet Dhillon)表示。

司法部的宣布提出了一項不尋常的法律論點，即將私人資金指定用於特定國家學生的做法，可能構成對美國學生的民權侵犯。

司法部指出：「哈佛似乎正在接受這些資金，並遵守捐款限制，向外國學生提供財務援助，推測是指中國學生，而這可能損害其他國家學生的權益，包括美國公民。」

哈佛大學表示，正在審閱司法部發出的通知。

該校在書面聲明中表示：「哈佛遵守法律對捐款申報的要求，並且依據『民權法第六章』（Title VI）所規定的法律義務，在分配財務援助時，不會基於種族、族裔或原籍國身分進行非法歧視。」

中國駐美國大使館發言人劉暢在一份聲明中表示，中美教育合作具有互惠互利的性質。劉暢說：「中國認為，正常的教育與學術交流不應因政治目的而受到干擾。」

哈佛向聯邦政府提交的資料顯示，數十年來，該校已接受來自中國來源的約6.3億美元資金。整體而言，哈佛申報的外國資金總額約為45億美元。司法部在宣布調查時引用了這些數據，但並未點名任何正在接受審查的捐款人或具體計畫。

在一些案例中，外國捐款人提供的資金被指定用於國際學生。

2014年，共同創辦房地產公司 SOHO 中國的潘石屹與張欣夫婦，向哈佛大學捐贈1500萬美元，用於為中國學生提供財務援助。這筆捐款在中國引發部分批評人士的反彈，他們認為，將資金捐給外國學校而非中國大學，是一種背叛。

精華 FAQ

  • 司法部認為，哈佛提交的外國資金資料顯示，可能存在接受中國捐款後，依捐款限制提供獎學金，甚至排除美國學生的情況，因此引發對原籍國歧視的疑慮。

  • 司法部聚焦的是哈佛的「中國財務援助計畫」，指稱部分中國捐款曾被指定用於特定國家學生的助學金。官方認為，若因此限制美國公民申請，可能違反民權規定。

  • 哈佛表示已依法申報外國捐款，並依Title VI分配助學金，不會基於種族、族裔或原籍國歧視；中國駐美大使館則稱，教育與學術交流不應被政治目的干擾。

哈佛大學 司法部 歧視

上一則

聯邦法官叫停 派拉蒙併華納兄弟案遇阻

延伸閱讀

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

曼達尼已募得30萬 不參與競選配對資金

曼達尼已募得30萬 不參與競選配對資金

告上最高院 亞裔家長控馬州蒙郡學區歧視

告上最高院 亞裔家長控馬州蒙郡學區歧視
川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

熱門新聞

OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45
大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

2026-07-14 17:36

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶