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紐約學生支出高、成績平平 家長不再考慮公校

失去資格？這類社安福利受益人8月為何沒錢入帳

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

記者顏伶如／即時報導
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

紐約郵報報導，28歲網紅兼社群媒體顧問貝瑟妮·米歇爾(Bethany Michel)為了照顧病重父親，2020年疫情期間搬到父親位於佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)限定55歲以上(55+)入住的退休社區「自由橡樹谷」(Freedom at Arbor Mill)；她的父親2023年過世後，退休社區房屋由她繼承，但社區住戶協會(HOA)以不符合住戶年齡規定為由驅逐米歇爾，住戶協會為了籌措跟她打官司的十多萬法律開銷，向全體155名住戶收取每戶1000元的「特別評估費」，引起住戶抱怨。

上周「自由橡樹谷」住戶協會開會決議，對包括米歇爾在內的全體155名住戶收取每戶1000元的「特別評估費」(special assessment)，做為接下來要跟米歇爾打官司的法律基金。住戶必須在8月31日之前繳錢，或分10個月每月繳交100元，否則將面臨遲繳費、催收費、律師費等懲罰。

米歇爾辯護律師說戴維(William "Billy" Davie)說，住戶協會要跟她收1000元，然後拿這筆1000元跟她打官司，「他們不花自己的錢打官司，而是要整個社區幫忙花錢」。他說，許多住戶都超過55歲，靠固定收入過日子，沒有能力為一場毫無意義的官司掏出1000元。

戴維也說，住戶協會對於勝訴機率不高心知肚明，「如果是把握勝訴的官司，不必花到15萬」。

米歇爾的父親2023年過世後，法官在2025年3月裁定退休社區的房屋由她繼承。不過，住戶協會卻做出驅逐決定。

根據聯邦法律「老年人住房法」(Housing for Older Persons Act)，老年人社區只要有八成住戶符合55歲以上規定即可，另外兩成為繼承人留下緩衝空間。但法律允許住戶協會自行訂定嚴嚴格的規定，「自由橡樹谷」社區文件規定，住戶過世後的繼承人得以豁免年齡條件。

米歇爾主張，自己是155個住戶當中還沒達到年齡規定的住戶，顯然社區還沒有達到聯邦法律的八成門檻。她說，住戶協會派來房地產仲介勸她賣房。她說，比失去雙親更糟糕的事情，就是被迫賣掉父母留給自己的房子。她說，想要留下來除了有思念父親的因素，還有房貸利率低、環境平靜等考量。

精華 FAQ

  • 她在2020年疫情期間為照顧病重父親搬入社區，同住並照料父親。父親2023年過世後，房屋由她繼承，卻因此被HOA認定不符年齡規定，進而引發驅逐爭議。

  • 住戶協會表示，為了籌措與米歇爾打官司所需的10多萬法律費用，決議向全體155戶每戶收取1000元特別評估費，或可分10個月每月繳100元，逾期還會加收費用。

  • 她的律師認為社區不應拿住戶的錢替自己打官司，尤其多數住戶靠固定收入生活。米歇爾則主張社區未達聯邦法要求的8成55+門檻，且社區文件本就允許繼承人豁免年齡條件。

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