低收入免費看病疏忽一件事 單親媽薪水支票被扣1/4

看急診室接受非選擇性項目治療，恐須付費。（美聯社檔案照）

堪薩斯鏡報(Kansas Reflector)報導，在麥當勞 (McDonald's)全職工作、育有兩名孩子的27歲單親媽媽瑪麗安娜·維勒加斯(Mariana Villegas)年收入約1萬4500元，符合可以獲得免費看病的低收入 門檻，但她看急診後不知道非選擇性項目(non-elective)仍須付費，積欠醫藥費加利息將近2200元而挨告後不知道要出庭，結果被法官裁定每次發薪時薪水扣除25%用來償還醫療機構。

報導指出，維勒加斯第一次看到薪水支票被扣300元，以為是為了照顧女兒生病減少工時的關係，第二次拿到支票又被扣薪，才察覺是醫院以積欠醫療債務為由扣押她的部分工資。

非營利醫療機構「斯托蒙特維爾健康中心」(Stormont Vail Health)以拖欠(default)醫療費 為由將維勒加斯告上法院，但她受訪時聲稱不知道要出庭，法官在她沒有出庭的情況下，2025年8月裁定允許斯托蒙特維爾健康中心從她薪水扣除四分之一用來償還積欠費用。

根據法院紀錄，維勒加斯2024年前往「斯托蒙特維爾健康中心」急診室接受非選擇性項目治療。醫院透過網路與信件郵寄總發出四次繳費通知。

住在夏尼郡(Shawnee County)的維勒加斯表示，不知道自己因為2184元醫療債務而挨告。她說，訴訟通知是在她搬走之後才寄到母親家裡。維勒加斯辯護律師向法院表示，她從來沒有依照法律程序收到挨告文件。

當時她的年收入為1萬4500元，低於「斯托蒙特維爾健康中心」針對低於聯邦貧窮線200%患者設定的免費醫療門檻。

非營利組織「堪薩斯法律服務機構」(Kansas Legal Services)代表維勒加斯與另外10名有類似狀況的被告爭取權益。根據統計，「斯托蒙特維爾健康中心」去年在夏尼郡總共有2000多件醫藥費追討訴訟。「堪薩斯法律服務機構」日前宣布，「斯托蒙特維爾健康中心」已經同意與包括維勒加斯在內的共計11名被告和解。

「斯托蒙特維爾健康中心」副總法律顧問兼合規長舒爾茨(Tim Shultz)說：「我們的目標不是對病患提告。」他表示：「我們的目標是提供醫療服務，無論患者經濟狀況如何，我們都希望盡可能以公平的方式做到這點，但我們無法得知病患的具體需求，除非患者告訴我們。」