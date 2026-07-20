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接生不當導致男童終身殘疾 醫師判賠1820萬元

記者顏伶如／即時報導
新生兒示意圖；非新聞當事人。（美聯社檔案照）
新生兒示意圖；非新聞當事人。（美聯社檔案照）

眾生相雜誌(People)報導，六歲男童雷克(Naqah Lake)出生時因為醫師接生手法不當，肩膀受到永久神經損傷變成終身殘疾，北卡羅來納州陪審團日前裁定，男童與母親將獲得1820萬賠償。

雷克律師在聲明中說，雷克一輩子也沒辦法用雙臂擁抱母親，以後沒辦法抱孩子，連簡單的拍手動作都無法做到。雷克日常生活中許多事項需要他人協助，包括上廁所、穿衣、打開容器等，在學校時需要有學生助手陪伴。

雷克與母親蘿瑞‧布朗(Laurel Browne)2022年對維克醫療(WakeMed)與四名醫護人員提告，布朗2019年9月在北卡州洛麗(Raleigh)分院生產時沒有獲得醫療團隊適當照護，導致雷克淪為左臂終身殘疾。

北卡州威克郡(Wake County)12名成員陪審團7月2日裁定，被告之一的醫師塔拉‧布雷納(Tara Brenner)疏失，沒有遵循州政府頒布的醫療標準，導致雷克受傷。雷克出生時，布雷納是教堂山北卡羅來納大學(NC Chapel Hill)第三年住院醫師，目前是維克醫療婦產科醫師。

訴狀指出，雷克肩膀在分娩過程中卡住，布雷納在雷克身體還沒脫離產道之前，就提早一步扭轉他的頭部，導致雷克左側臂神經叢五條神經都遭撕裂。雷克出生時沒有呼吸，在新生兒加護病房住院九天，期間左臂一直處於癱瘓狀態。

訴狀寫道，雷克後來經診斷發現左肩與左臂都有神經損傷，六個月大時接受手術，但仍為歐勃氏麻痺(Erb's palsy)所苦。

布雷納透過律師表示並無疏失，接生時雖然還是醫學院學生，但遵守醫療照護標準。

報導指出，布雷納辯護律師主張，布雷納雖有疏失但沒有構成重大疏失(gross negligence)，陪審團裁定的1820萬賠償金最後可能被法官大量降低，因為北卡州州法把某些醫療過失的賠償金額限制在71萬2847元以下，除非陪審團認定存有「重大疏失」。

精華 FAQ

  • 爭議在於雷克出生時，醫師是否違反接生標準，過早扭轉他的頭部，導致左臂臂神經叢受傷。陪審團已認定有疏失，並判給高額賠償。

  • 雷克因永久神經損傷而左臂功能受限，無法擁抱母親或拍手，連上廁所、穿衣、開容器都需要協助，在學校也必須有學生助手陪同。

  • 因為北卡州法律對部分醫療過失設有71萬2847元的賠償上限，除非陪審團認定屬重大疏失。若法官不採重大疏失認定，金額可能被大幅削減。

北卡羅來納州

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