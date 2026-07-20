FBI局長：世界盃維安做到「數學般精準」擊落700架無人機

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)。（歐新社）

聯邦調查局(FBI )局長巴特爾(Kash Patel)20日接受福斯數位新聞(Fox Digital News)專訪時說，國際足球總會(FIFA)2026年世界盃 (World Cup)賽事就像要在38天之內舉辦78場超級盃 (Super Bowls)，FBI在維安措施面臨考驗是必須做到「數學般的精準」(mathematically precise)，投入資源創下空前規模。他說，在FBI全體人員以及合作夥伴通力合作之下，本屆世界盃比賽期間幸好沒有發生任何重大犯罪攻擊。

巴特爾表示，FBI任務有多龐大，可以從數字來看，「總共650萬人在美國各地11個體育場觀看了78場比賽」。他說，維安規畫與執行必須做到「數學般的精準」。

今年世界盃到場看球的觀眾人數打破以往入場人數，為美國帶來數百萬外國觀光客。

FBI投入將近5000名人員，包括來自各地辦公室的4000多人，以及來自FBI總部與兩個法務專員辦公室的800人，國土安全專案小組有派出59人投入支援。

對於參加比賽的球員、教練以及其他持有證件的比賽人員，FBI進行了共計約30萬次的背景調查。

根據統計，來自世界各地的將近700名觀眾，在美國、加拿大、墨西哥觀看今年世界盃比賽，比賽期間並沒有出現重大安全事故。

每場比賽平均觀眾人數6萬5000人，但球迷入場時間通常沒有超過15分鐘。

報導指出，FBI世界盃維安工作的一項核心要素是，面對日新月異的無人機威脅必須採取積極應對措施。FBI了解廉價的無人機可能被用來監視正在基地練習的球員、追蹤球員往返飯店的動態、勘察體育場與球迷區域的安全設施、干擾比賽以及投擲爆裂物裝置或化學物質，因此把每一次無人機擅自闖入一律視為潛在威脅。

巴特爾受訪時說，若有無人機闖入空域便予以擊落，「這就是為什麼我們擊落了700多架無人機」。他說，某些案例屬於惡作劇騷擾，但許多案件則違反聯邦航空總署(FAA)空域規定以及無人機並未註冊而構成犯法，「我們絕對不敢掉以輕心」。

FBI在阿拉巴馬州紅石兵工廠(Redstone Arsenal)設有專門抵抗無人機系統攻擊的訓練學校，為各州、地方執法機關提供如何偵測、追蹤和攔截未授權的人機的培訓。受過訓練的警官在世界盃比賽期間部署到由FBI指揮的各個體育場地面攔截小組，美國上次在1994年舉辦世界盃時，無人機威脅幾乎還不存在。