德州洪災加劇 已致2死 數百人等待救援 救難人員疲於奔命

暴雨襲擊德州，持續強降雨加劇洪水災情，已造成至少2人死亡，數百人等待救援。在克羅克特郡奧佐納市，街區和道路都浸在水中。(美聯社)

德州 洪水肆虐，數百人獲救後清理工作仍在進行。

美聯社報導，暴雨襲擊德州，救援人員17日再次緊急出動營救被困民眾。持續強降雨加劇洪水災情，已造成至少2人死亡，數百人等待救援。一周暴雨在部分地區降雨量超過24吋。雖然預計降雨減弱，但新一輪降雨淹沒墨西哥 邊境附近的農村。

在聖安東尼奧(San Antonio)以西的奧佐納(Ozona)附近，洪水漫過10號州際公路(Interstate 10)，超過50人從泡水公寓及露營車(RV)營地被救出。

在烏瓦德郡(Uvalde County)，努埃塞斯河(Nueces River)橋梁坍塌。烏瓦德位於聖安東尼奧西南，洪水兩次湧入瓦斯奎茲(Miguel Vasquez)家中。他16日試圖回家時險些溺水身亡。

3天內，受災最嚴重3個郡降雨量接近1兆加侖。國家海洋暨大氣總署(NOAA)前首席科學家莫伊(Ryan Maue），僅烏瓦德郡降雨量就超過加州 過去一個月。丘陵地區(Hill Country)因地質極易發生山洪。德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，救援人員已救出570多人。

格蘭德河(Rio Grande)洪水關閉伊戈帕斯(Eagle Pass)美墨邊境的橋梁。國會眾議員庫維拉(Henry Cuellar)表示，約600個阻止移民非法越境進入的巨型浮標被沖走，最後搶救回480個。

在克羅克特郡奧佐納市(Ozona, Crockett County)，當局動用7艘救難船撤離居民。丘陵地帶克爾維爾市(Kerrville)的精品店Nu Accents完全被毀。

德州運輸廳(Texas Department of Transportation)表示，洪水導致57號美國國道(U.S. Highway 57)封閉。德州約600萬居民處於洪水預警之下。

烏瓦德是受災最嚴重城市之一。17日洪水開始消退，90號公路(Route 90)重新開放。一人在烏瓦德附近駕車被沖走身亡。另一名罹難者是克爾維爾市的斯圖爾特(John Mark Steward)，他的移動房屋被沖入瓜達盧佩河(Guadalupe River)的山羊溪(Goat Creek)。去年同一條河流山洪暴發曾導致神祕營地(Camp Mystic)24人喪生。