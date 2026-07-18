民主黨再一人惹腥 女議員籲：禁止議員與幕僚上床

民主黨亞歷桑納州聯邦參議員加列戈。(美聯社)

紐約郵報揭露，民主黨 亞歷桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)曾與至少兩名民主黨籍議員的幕僚有染，眾院共和黨 黨團主席、聯邦眾議員 麥克林(Lisa McClain)呼籲制定「明確底線規範」，禁止國會議員與國會幕僚發生性關係。

「加列戈參議員的行為，遠未達到公眾對民選官員的標準期待。」麥克林表示，「國會應該訂定明確的底線規範，禁止議員與國會幕僚發生戀愛或性關係。」

麥克林說：「即使雙方你情我願，這種關係本質上仍存在權力不對等，可能損害公眾信任並造成不良觀感。我們的目標是保護幕僚，並維護外界對國會的信心。」

她表示：「我的標準不分黨派、不看個人交情。不論是共和黨還是民主黨，國會議員都應遵守高標準的職業倫理。」

民主黨內部人士暴露，加列戈在擔任眾議員長達十年期間，曾有多起風流韻事，消息人士指其為濫用職權，因加列戈對這些女性的職涯有影響力，包括一起年齡差距巨大的個案。

這是繼加列戈的摯友、加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)今年4月因遭四名女性指控性騷擾或性侵而辭職後，民主黨最新一起性醜聞。

此外，與加列戈、史沃威爾私交甚篤的民主黨加州聯邦眾議員戈梅茲(Jimmy Gomez)，今年6月也承認外遇。

共和黨籍南卡聯邦眾議員梅斯(Nancy Mace)說：「事情到了這個地步，就不再是巧合，而是文化問題。」

梅斯說：「如果你連一個任期都撐不過去、忍不住對其他幕僚下手，那就該去找別的工作，或者至少下載交友軟體，別去招惹跟你共事的女性。」

眾院曾在2018年「#MeToo」運動高峰期通過政策，禁止議員與自己聘用的員工發生關係。但該政策並未涵蓋其他辦公室的幕僚，參院也未採納類似規範。