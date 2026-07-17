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環孢子蟲病禍首確定墨西哥生菜絲 男在塔可鐘用餐3次不適提告

記者胡玉立／即時報導
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環孢子蟲病疫情蔓延逾30州，感染源來自塔可鐘餐廳所使用的墨西哥結球生菜絲。圖為塔...
環孢子蟲病疫情蔓延逾30州，感染源來自塔可鐘餐廳所使用的墨西哥結球生菜絲。圖為塔可鐘餐廳推出的脆皮雞肉系列。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CDC確認多州感染源與塔可鐘墨西哥結球生菜絲有關。
  • 重點二：FDA溯源指出涉事生菜來自加州薩利納斯單一供應商。
  • 重點三：俄亥俄男子稱三度用餐後不適，已向塔可鐘提起訴訟。

會導致嚴重腹瀉的寄生蟲「環孢子蟲病」(cyclospora)疫情蔓延逾30州，確診病例人數創紀錄。疾病防治中心(CDC)16日確認在印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄和西維吉尼亞這五州的感染源來自塔可鐘餐廳(Taco Bell)所使用的墨西哥結球生菜絲(shredded iceberg lettuce)，警告消費者切勿食用。

美聯社報導，食品藥物管理局(FDA)的溯源調查確定這些生菜來自單一供應商。匿名官員透露，涉事公司是位於加州薩利納斯(Salinas)的泰勒農場(Taylor Farms)。塔可鐘和泰勒農場過去都曾涉及食源性疾病爆發事件(foodborne outbreaks)。但專家表示，並非所有最近病例都是來自同一污染源。

一名自稱感染孢子蟲病的俄亥俄州男子已提起聯邦訴訟，聲稱自己於6月14、21、23日在克利夫蘭郊區一家塔可鐘餐廳用餐三次後，出現不適。

2019年美國報告的環孢子蟲病例達4700例，目前激增的病例已遠遠超過此數；光是密西根州就有逾5000例病例，其他州也報告2000多例疑似和可能病例。目前尚未有死亡病例報告。但密西根州已有100多人住院治療；其他州也有數十人住院。

CDC表示，「FDA正與生菜供應商合作，以確定是否仍有受污染生菜絲在市場上流通。塔可鐘餐廳已承諾停止使用FDA調查確定的供應商所提供的任何生菜。」CDC並強調，「隨著調查繼續，還可能發現其他品牌、餐廳、零售商或分銷管道。」

環孢子蟲病例在大約十年前感染病例數持續上升，2018年和2019年曾出現顯著激增。感染「環孢子蟲病」通常不會危及生命，一般使用抗生素治療。

在CDC宣布確認感染源以前，塔可鐘已先發聲明表示，該公司已立即主動從部分州撤下可能受污染的生菜；「我們將自全國供應鏈，無限期移除來自該供應商的受影響食材，並在24小時內於部分州更換食材。」

CDC指稱，環孢子蟲是一種微小球形寄生蟲，常會感染腸道，導致水便腹瀉，有時排便會猶如噴發；環孢子蟲透過糞便傳播。疫情往往在春夏之交爆發。

精華 FAQ

  • CDC確認印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄和西維吉尼亞5州的感染源，與塔可鐘餐廳所用的墨西哥結球生菜絲有關，並警告消費者避免食用相關產品。

  • FDA的溯源調查指出，涉事生菜來自單一供應商，匿名官員透露該公司是位於加州薩利納斯的泰勒農場。塔可鐘已停止使用該供應商提供的受影響食材。

  • 目前尚未傳出死亡病例，但密西根州已有100多人住院，其他州也有數十人住院。另有俄亥俄州男子稱在塔可鐘用餐3次後不適，已提起聯邦訴訟。

塔可鐘 墨西哥 疫情

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