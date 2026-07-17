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重獲信任？FAA恢復波音為737MAX、787簽發適航證權限

中新社華盛頓7月17日電
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波音公司員工組裝737 MAX客機的檔案照。（美聯社）
波音公司員工組裝737 MAX客機的檔案照。（美聯社）

美國聯邦航空總署（FAA）當地時間17日發表聲明宣布，恢復波音公司（Boeing）為旗下737 MAX與787客機簽發適航證書的權限。

波音737 MAX型客機曾在2018年和2019年發生兩起重大空難，共造成346人死亡。

在2019年空難發生後，美國聯邦航空總署接管了波音公司對737 MAX機型適航證的認證與簽發權。2022年，聯邦航空總署又因「生產品質問題」，暫停了波音公司對787機型的自主認證資格。

自去年9月以來，聯邦航空總署和波音公司開始每週輪流對737 MAX和787機型，進行針對適航性的安全檢查。聯邦航空總署當天表示，這幾個月來，波音公司的檢查結果與聯邦航空總署的查核結果完全一致。

因此，航空總署認定，波音公司對其737 MAX和787機型的安全檢查，已足以確保其符合適航標準，決定恢復其簽發適航證的權限，並將於下週正式實施。

美國聯邦航空總署署長貝德福德（Bryan Bedford）當天表示，安全是最重要的，作出該決定的原因是「我們確信能保證安全」。貝德福德也強調，政府將繼續監督波音公司的運作，未來會將重點放在「發現潛在問題」。

精華 FAQ

  • FAA宣布，將恢復波音公司為737 MAX與787客機自行簽發適航證書的權限，並預計在下週正式實施，代表部分認證工作將回到波音手中。

  • 737 MAX在2018年與2019年發生兩起重大空難後，FAA接管其適航認證；2022年又因生產品質問題，暫停波音對787機型的自主認證資格。

  • 自去年9月起，雙方每週輪流檢查737 MAX與787的適航性，FAA表示波音的檢查結果與官方查核完全一致，因此認定已足以恢復簽證權。

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