我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱澡盆之戰將上演 攝影師:我的心被分成兩半

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會

中央社華盛頓17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務卿魯比歐。(路透)
美國國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐19日將前往馬尼拉，出席亞太區域外長會議，預計將與中國外交部長王毅會面，為中國國家主席習近平與美國總統川普可能於9月舉行的峰會作準備。

路透報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預計下週也將前往馬尼拉，參加東南亞國家協會（ASEAN）11個成員國參與的系列會議，與會者還包括中國外長王毅，以及來自日本、澳洲、加拿大和英國的部長。

美國國務院表示，魯比歐（Marco Rubio）19日將前往馬尼拉，出席東協擴大外長會議、東亞高峰會外長會議，以及東協區域論壇外長會議。

國務院指出，魯比歐還將會晤來自印太地區國家的政府高層官員。

國務院在聲明中說：「國務卿的訪問推進美國一項明確的優先要務：一個自由開放的印太地區，為該地區和美國人民帶來安全、保障與繁榮。」聲明中還說，魯比歐也將藉由這次訪問深化美菲夥伴關係。

美中雙方迄今尚未確認兩國的外交首長是否會在論壇期間會面，儘管外界普遍預期兩人將會面，且兩國外長過去也曾利用這類場合會晤。

分析人士指出，魯比歐與王毅的會晤可能將聚焦籌備川普與習近平今年的第二場峰會，川習兩人先前於5月會面。川普曾表示，習近平將於9月底訪問美國。

精華 FAQ

  • 他將出席東協擴大外長會議、東亞高峰會外長會議，以及東協區域論壇外長會議，並與印太地區多國高層官員會面。

  • 分析人士認為，魯比歐與王毅若會面，焦點將放在替川普與習近平的第二場峰會做準備，也可能涉及雙邊溝通與氣氛管理。

  • 國務院表示，此行要推進美國對自由開放印太的優先目標，確保地區與美國人民的安全、保障與繁榮，同時深化美菲夥伴關係。

王毅 川習會 魯比歐

上一則

法院指派西雅圖聯邦檢察官 上任不到一小時就被川普開除

下一則

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

延伸閱讀

川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變

川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變
泰、柬總理赴上海參加AI大會 中擬促兩國停火和談

泰、柬總理赴上海參加AI大會 中擬促兩國停火和談
美中外長通話 美國務院：討論建設性戰略穩定關係的重要性

美中外長通話 美國務院：討論建設性戰略穩定關係的重要性
研究北韓核試 華裔學者遭中國拘留近2年

研究北韓核試 華裔學者遭中國拘留近2年

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45

超人氣

更多 >
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果
華男涉嫖娼被抓 稱女太醜沒做 助警破「淫窩」

華男涉嫖娼被抓 稱女太醜沒做 助警破「淫窩」
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」