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有觸電、火災之虞 Panasonic電烤箱下令召回

記者顏伶如／即時報導
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Panasonic品牌電烤箱，由於有觸電、火災之虞而下令召回。（路透）
Panasonic品牌電烤箱，由於有觸電、火災之虞而下令召回。（路透）

透過好市多(Costco)、亞馬遜(Amazon)與其他網路零售商販賣的Panasonic品牌電烤箱，由於有觸電、火災之虞而下令召回(recalled)。受到影響包括在美國、加拿大兩地賣出共計約1萬3000多台電烤箱，產品名稱與型號為Model No. NB-G200 Electric Toaster Ovens。美國與加拿大主管機關均在公告中呼籲消費者立即停止使用這款家電用品，向商家辦理退貨以拿回全額退款。

Panasonic發現這款家電產品存有觸電或火災風險之後，在美加兩國宣布全面召回。

根據統計，這款Panasonic電烤箱在美國賣出1萬1480台，加拿大則賣出2184台。

Panasonic在聲明中說，電線的絕緣層可能因為玻璃纖維套未能完全覆蓋而變得保護不足，可能造成觸電或釀成火災。

從2024年10月到今年4月間，這款Panasonic電烤箱在好市多、亞馬遜與其他線上零售商販售，每台單價大約170元。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)表示，已收到四件消費者投訴案指出，這款電烤箱導致斷電或跳電，另一件投訴則指電烤箱故障停止運作。

精華 FAQ

  • 召回的是Model No. NB-G200 Electric Toaster Ovens。Panasonic指出，因電線絕緣層可能保護不足，產品有觸電與引發火災的風險。

  • 根據統計，美國共售出1萬1480台，加拿大售出2184台，合計約1萬3000多台，均屬此次召回範圍。

  • 美國與加拿大主管機關都建議消費者立即停止使用，盡快向購買商家辦理退貨，以取得全額退款，避免觸電或火災意外。

加拿大 Costco 亞馬遜

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