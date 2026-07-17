1部電影完成老師做不到的事 美國人終於開始讀「奧德賽」

電影「奧德賽」(The Odyssey)17日上映。（美聯社）

華爾街 日報17日報導，傳承將近三千年的古希臘詩人荷馬(Homer)史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)美國人終於開始讀了，沒翻書起碼也查看了維基百科。導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)與男星麥特戴蒙(Matt Damon)靠著一部電影，完成了學校老師永遠無法做到的事。

21歲的沃爾(Sam Wall)說，高中時期並沒有讀老師指定的「奧德賽」，只學到足以通過英文課皮毛內容，但電影新片「奧德賽」即將上映，沒有做好充分準備已經不是選項，於是找來譯本短短幾天之內讀完，然後又重讀一遍。

沃爾還找來古羅馬詩人維吉爾(Virgil)寫的「埃涅阿斯紀」(The Aeneid)，因為裡面有木馬屠城記的故事，17日將上映的「奧德賽」片中會有描述。

報導指出，沃爾不是特例，不少美國讀者正埋頭鑽研各個版本的經典故事，為觀看麥特戴蒙飾演角色「奧德修斯」(Odysseus)在特洛伊戰爭後踏上十年返鄉之旅的故事預習劇情。

TikTok近來有著許多讀者拿著賓州大學古典文學教授威爾遜(Emily Wilson)譯本分享讀後心得的影片。導演諾蘭曾說，威爾遜譯本是「奧德賽」拍片時的參考來源。

諾頓出版社(W.W. Norton)統計顯示，大約500頁的威爾遜譯本「奧德賽」去年銷售明顯增加。

報導指出，從某個角度來看，大約三千年之後，諾蘭終於讓大家開始做功課了。對於長期以來一直鼓勵學生接觸這類古典文學的英文老師與荷馬學者來說，對於這個轉變感到哭笑不得。

也曾出版「奧德賽」譯本的巴德學院(Bard College,)人文學教授門德爾松(Daniel Mendelsohn)形容說：「我們又不是在推薦劣質品。」他說：「這可是一輛勞斯萊斯，開上去兜個風，你就會質疑自己以前為什麼會開別的車。」

某些影迷直到最近才發現，「奧德賽」這部耗資2.5億的大成本大製作，竟然不是原創劇本。

21歲維吉尼亞學生瓦傑沃達(Cole Wojewoda)便說，「奧德賽」這個名字「對我而言不是耳熟能詳」。他說，會先看完電影再去看原著。

住在加拿大卡加利市(Calgary)的21歲年輕人雷耶斯(Jayren Reyes)說，閱讀整整24卷的史詩不再自己的待辦清單，但有認真查看維基百科。