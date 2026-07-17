亞馬遜借鑒中國工廠啟用AI人力管理系統 上線幾分鐘喊停

亞馬遜（Amazon）。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，亞馬遜 (Amazon )借鑒中國工廠經驗之後，在旗下某些規模龐大的設施啟用全新人工智慧 (AI)人力管理系統，結果上線沒幾分鐘就有經理哀求工程師幫忙關閉。

報導指出，大型企業越來越仰賴AI工具以爭取效率最大化，各行各業勞工被迫日常工作納入AI技術，但不是所有勞工都對如此轉變逆來順受，尤其在程式持續出錯的情況下。AI不只衝擊白領階層勞工，美國倉庫廠房的某些勞工也發現，AI同事有時候帶來弊多於利。

亞馬遜效法中國工廠的經驗，在旗下幾處規模龐大的設施啟用全新AI人力管理系統。根據試辦計畫推出初期的內部文件，由於人類經理對於實際狀況了解較深，因此還是要經常介入AI決策、忽略軟體跳出的建議、對於AI要求尋找能夠規避的漏洞，或者乾脆關閉某些AI裝置。

根據通訊軟體Slack訊息，有倉庫經理請求上級主管「請現在就關閉程式，稍後會解釋原因」以及「請停用這套系統直到修復完成」。

一名亞馬遜員工在Slack訊息裡對軟體無法考慮不同員工之間的優缺點特質大吐苦水，留言寫道：「身高6呎、體重250磅的亨利，追蹤貨物時其實比67歲、體重不到100磅的亨麗塔要強得多。」

「商業內幕」(Business Insider)獲取內部備忘錄與對話內容顯示，亞馬遜高層主管寫道，經理階層對於如何讓演算法獲得最佳使用並沒有收到完善的指導方針，新技術有多少影響則難以衡量，「如果沒有系統化的強制防護，就連最棒的科學恐怕都會遭到人工否決與舊習慣給侵蝕」。亞馬遜確認今年當中將完成的首要目標，就是強制執行AI管理系統。

亞馬遜發言人則表示，經理依然掌握決策權，新技術純粹是為了讓經理獲得更好的訊息以便做出決定，也能讓經理挪出更多時間支持手下團隊。