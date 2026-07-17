某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些戰後嬰兒潮世代並沒有遵循「大屋換小屋」(downsize)慣例，反而花錢買下更大間的房屋，扭轉了美國老年人退休之後必定縮減住宅規模的傳統觀念。示意圖（美聯社）

華爾街 日報報導，某些戰後嬰兒潮世代並沒有遵循「大屋換小屋」(downsize)慣例，反而花錢買下更大間的房屋，扭轉了美國老年人退休 之後必定縮減住宅規模的傳統觀念。全國房地產商協會(National Association of Realtors)數據顯示，61歲至70歲的買家當中，約有7%表示選擇新屋的原因是需要更大空間，比例高於2016年時的4%。

64歲的馬丁諾(Victor Martino)與妻子安潔拉(Angela Martino)都已進入空巢期，過去幾十年一直住在加州 德奈爾(Denair)面積不到2000平方呎的房子，把兩個女兒撫養長大。他們買下隔壁5000平方呎的房子，耗時一年裝修，擁有足以放下義大利燻火腿(prosciutto)商業用切肉機的寬敞廚房，遊戲間採用拋光混凝土地板，較能承受七名孫子孫女玩耍時可能造成的破壞。主臥衛浴安裝方便老年人進出的輔助設施。

馬丁諾說：「等到我入土為安的時候，才會大屋換小屋。」

報導指出，富裕的嬰兒潮世代隨著年齡增長，愈來愈多選擇擴大房屋規模，紛紛購買更大間的房屋或擴建原本的住家。除了為家人打造客房，為招待客人打造美食廚房，還有安裝高檔扶手、把主臥室移至一樓等設計，以便在家裡「原地養老」(aging in place)。

在這個過程中，嬰兒潮世代正在改寫退休、老化的常規，有別於上了年紀之後改住小房子以節省開支的期待。

如今嬰兒潮世代在美國買房消費者中占有最大比例，這個現象反映當今房地產市場的狀況是年輕買家沒有能力負擔，握有財富的老一輩則沒有負擔能力的問題。另外，嬰兒潮世代買房是用現金，比需要申請貸款的年輕買家更具優勢。

根據房地產仲介網站Redfin統計，2024年當中處於空巢期的嬰兒潮時代，擁有全國28%有三間臥室以上的房屋，對比之下，育有兒女的千禧世代僅擁有16%同型房屋。

美銀美林(Merrill Lynch)理財顧問塔迪夫(April Tardiff)的客戶裡今年有8人退休，所有8人全都擴大住家規模，過去5年退休客戶當中，只有1人換住小房子。

塔迪夫說：「傳統觀念退休後要大房換小房的作法，其實沒有出現。」

史密斯(Ed Smith)與妻子瑪麗·(Mary Smith)原本住在新澤西州，三個成年兒女都在波士頓附近，兒女成家且生兒育女之後，定期往返不容易。史密斯夫妻2022年在麻州法爾茅斯(Falmouth)買下4000平方呎的房子，比原本住家大了約500平方呎。新家主臥室套房位於一樓，二樓是為兒女及六個孫子孫女準備的。