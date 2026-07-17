向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
紐約時報16日報導，中國人權律師吳紹平(Wu Shaoping)15日在賓州坎伯蘭郡(Cumberland County)蒙特霍利斯普林斯鎮(Mount Holly Springs)為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢。吳紹平正在申請政治庇護但沒有合法居留身分，警方通知移民機關之後，遭到移民及海關執法局(ICE)拘留，送往莫沙農谷移民處理中心(Moshannon Valley Processing Center)關押，等候27日在移民法院出庭。
辯護律師維希爾(John Visher)指出，吳紹平2019年持旅遊簽證入境美國，遇到攔檢時向警方說明正在等待庇護申請結果，也向員警出示工作許可證(EAD)。
國土安全部發表聲明說，吳紹平簽證到期逾期居留已超過六年，將獲得法律正當程序(due process)。聲明指出，國土安全部提供價值2600元的免費機票以供自願遣返(self-deport)。
報導指出，吳紹平是在中國境內面臨險惡處境的人權律師之一，2019年與其他律師與倡議人士參加一場活動的幾天之後，與會人士開始遭到中國政府逮捕。吳紹平迅速逃到美國，2020年在美國申請政治庇護。過去幾年，他與家人住在賓州，從事亞馬遜快遞送貨員。家屬擔心他如果被遣返回國恐遭迫害，因為參加2019年會議的與會人士當中，有兩人被判坐牢多年仍在服刑。
吳妻李草柳(Caoliu Li，音譯)表示，丈夫多年來一直受到中國安全機構盤問和騷擾，但仍致力於為普通百姓爭取權利。
維希爾說，吳紹平27日將在移民法院出庭。
紐約時報分析，從吳紹平案例可以看出，如果合法居留身分有問題，即使來自美國地緣政治最大對手的中國，也不保證在美國能獲得優待；川普政府為了推動大規模遣返行動、限制庇護申請人數等措施究竟願意走得多遠，這起案例成為最新考驗。
2015年，吳紹平在上海擔任商業律師，當時中國發生數十年來最大規模、針對人權律師的打壓運動，多名律師與倡議人士面臨長期監禁，某些律師轉為地下，某些人則退出維權倡議。吳紹平在這個時空背景下加入維權倡議行列，接手政治敏感案件愈來愈多，客戶包括反腐敗活動人士張昆(Zhang Kun)、人權倡議者朱承志(Zhu Chengzhi)以及法輪功成員。
總部位於紐約的非政府組織「中國人權」(Human Rights in China)執行主任周鋒鎖(Fengsuo Zhou)說，吳紹平幫大多數律師都避之唯恐不及的被告辯護。
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他15日在賓州坎伯蘭郡替亞馬遜遞送包裹時，因例行交通攔檢被警方發現身分與居留狀況，隨後通報移民機關，遭ICE拘留並送往拘留中心。 他2019年持旅遊簽證入境美國，之後在2020年申請政治庇護，但目前仍在等待結果，且已無合法居留身分，因此面臨移民程序處置。 家屬與人權團體擔心他回中國後會因過去參與維權與敏感案件而遭迫害，因為曾與他同場的部分人士已被逮捕，且有人仍在服刑。
精華 FAQ
他15日在賓州坎伯蘭郡替亞馬遜遞送包裹時，因例行交通攔檢被警方發現身分與居留狀況，隨後通報移民機關，遭ICE拘留並送往拘留中心。
他2019年持旅遊簽證入境美國，之後在2020年申請政治庇護，但目前仍在等待結果，且已無合法居留身分，因此面臨移民程序處置。
家屬與人權團體擔心他回中國後會因過去參與維權與敏感案件而遭迫害，因為曾與他同場的部分人士已被逮捕，且有人仍在服刑。
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