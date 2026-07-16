葛理漢生前力推制裁俄羅斯法案 美參議員盼加速推動

烏克蘭總統澤倫斯基2025年5月30日在基輔和聯邦參議員葛理漢（右）見面。(路透)

美國聯邦參議員葛理漢 （Lindsey Graham）生前積極推動的制裁俄羅斯 法案，在他逝世後更顯急迫。多位參議員表示，希望藉由推動這項法案向葛理漢致敬，並延續他爭取白宮支持的努力成果。

美聯社報導，支持烏克蘭 的美國國會議員一年多來推動這項法案，擬對持續購買俄羅斯石油、天然氣及其他出口商品的國家課徵高額關稅，以切斷俄羅斯用於烏克蘭戰爭的資金來源。議員們14日提出修正版法案，以回應外界疑慮。

部分議員擔心原始版本適用範圍過廣，恐對部分支持烏克蘭的美國重要盟友造成經濟衝擊。白宮則希望確保總統在符合國家利益時，能保有豁免制裁的彈性。新版法案試圖兼顧這兩項考量。

根據法案摘要，修正版僅針對全球前5大俄羅斯石油或天然氣買家課徵關稅。提案人表示，中國與印度名列前兩位。

此外，法案將原先一律課徵500%關稅，下修為最高100%；若一國自俄羅斯進口天然氣占其總進口量不到15%，且正採取措施降低進口量，也可獲得豁免。

此外，法案也將制裁俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、俄羅斯高層政治與軍事領導人，以及俄羅斯金融機構和能源計畫，並將制裁對象擴大至俄羅斯為了規避現行制裁而使用、重新註冊船籍的老舊油輪。

葛理漢與共同推動法案的參議員上周聲明表示，與川普政府協商已取得重大進展。不過，葛理漢於11日深夜辭世，未能親自公布修正版法案。

葛理漢生前剛結束烏克蘭訪問，並在逝世前不久與川普通話，討論這項制裁法案。

共同推動此案的民主黨籍參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）表示，他支持以葛理漢的名字為法案命名。他說：「這將成為他留下的重要政治遺產。」

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲共和黨籍參院多數黨領袖熊恩（John Thune），立即將此案排入院會審議「以紀念林西（指葛理漢）」，並表示法案「將以壓倒性票數通過，同時幫助我們在烏克蘭的盟友」。熊恩表示「希望能促成此事」。

目前已有20多位參議員支持這項法案，國會助理表示，支持人數仍持續增加。

目前尚不清楚法案何時會在參議院表決，不過布魯曼索表示，熊恩已表明只要票數足夠，就準備推動法案。

聯邦眾議院上個月則通過另一版本法案，內容包括向烏克蘭提供超過10億美元的安全與重建援助資金，並另提供80億美元國防貸款。