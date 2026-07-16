看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，喬治亞州12歲男童亞倫‧奧西里斯(Aaron Osirus)年紀雖小卻已成為創業家，擁有客製化3D列印玩具公司A3D，工作地點就是平日在家裡的遊戲間，塑膠材料變成有利可圖的發財工具。
亞倫創業點子來自於在學校看到許多同學玩著紓壓玩具「指尖陀螺」(Fidget spinners)。他說：「有天在學校裡，我看到周圍很多人都在玩指尖陀螺或其他紓壓玩具。」
他表示：「我就想著，如果這些紓壓玩具是塑膠材料做的，為什麼我不能自己動手做一些呢？」
為了落實自己做玩具的構想，亞倫向爸媽借款600元，買來一台高科技3D列印機，機器配有自動供料系統，能在列印過程裡更換顏色。
用3D印表機製作玩具之後，亞倫最初是跟同學、鄰居推銷，根據客戶喜歡的設計款式、尺寸、顏色提供客製化訂單，然後在確認價格與交貨時間。
隨著玩具銷售需求量上升，奧西里斯請雙胞胎弟弟亞廉(Alain Osirus)一起幫忙經營生意。亞廉受訪時說：「我是A3D的設計師，有時候我製作玩具，有時候也幫忙行銷。」
亞廉說：「我負責核對時間、確認製作時間、成本、訂單履行以及其他事務。」
奧西里斯兄弟聯手推出幾款銷售不錯的產品，例如穿透式指尖陀螺以及可動關節玩具。他們販賣產品最高單價是大約要花一整天才能完成3D列印的四色小貓，售價5元。
兄弟倆還為二次上門購買的回頭客推出折價0.50元的減價優惠，扣除材料與人力成本之後，兩人每月賺取利潤大約200元。
根據3D模型分享平台PrintPal以及3D列印雲端電腦輔助設計軟體SelfCAD資料，由於原材料相對便宜，3D列印產品利潤率可在70%到90%之間，
亞倫說，親手做的東西受到客人喜愛，就是最大的回報。他說，看到別人玩著我的列印產品時，心裡想著「太酷了，那是我做的」。
他在學校看到很多同學都在玩指尖陀螺等紓壓玩具，便想到這些產品多是塑膠製成，自己也能用3D列印做出類似玩具，進而萌生創業點子。 亞倫先向父母借600元買3D列印機，再在家裡遊戲間接單製作，從同學和鄰居開始推銷，依客戶需求提供尺寸、顏色與設計的客製化服務。 他們推出穿透式指尖陀螺、可動關節玩具與四色小貓等產品，並提供回購折扣；扣除材料和人力後，兩人每月約可賺200元。
精華 FAQ
他在學校看到很多同學都在玩指尖陀螺等紓壓玩具，便想到這些產品多是塑膠製成，自己也能用3D列印做出類似玩具，進而萌生創業點子。
亞倫先向父母借600元買3D列印機，再在家裡遊戲間接單製作，從同學和鄰居開始推銷，依客戶需求提供尺寸、顏色與設計的客製化服務。
他們推出穿透式指尖陀螺、可動關節玩具與四色小貓等產品，並提供回購折扣；扣除材料和人力後，兩人每月約可賺200元。
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