高中畢業生GPA創11.99分新高 學區：像軍備競賽…將檢討

佛州高中生示意圖。（路透）

「棕櫚灘郵報」(Palm Beach Post)報導，今秋即將進入杜克大學(Duke University)主修金融與經濟的巴斯卡(Vaibhav Bhaskar)，高中畢業成績GPA加權計分11.99，打破先前佛羅里達州 11.84的最高紀錄，不過巴斯卡的破紀錄高分引來學區 宣布檢討分數制度。

巴斯卡受訪時說，10年級開始就在房間白板列出高中生涯的五大目標，排在第一是要成為畢業生代表(valedictorian)並且打破全州GPA紀錄。

他說，一旦目標確立之後，剩下來就只剩耐力了。

巴斯卡課表裡的大學預修課(advanced placement)以及雙重註冊課(dual college enrollment)多達44門，龐大課業量讓他的學業平均分數(GPA)在加權計分之下大幅推高。

佛州 希爾斯布洛郡(Hillsborough County)學區主管在稱讚巴斯卡學業表現優異的同時，強調以後不應該再有學生拿到11.99的加權GPA，應該檢討分數制度的相關規定。

校長尤威爾(Tiffany Ewell)將加權計分推高GPA的制度漏洞形容為「軍備競賽」。由於許多學校並未規定GPA上限，某些學生因此展開極限挑戰，希望盡可能拉高加權GPA，讓自己在大學招生辦公室眼前變得更有競爭力。

為了對抗學生大幅拉高加權GPA的現象，某些學區改為使用榮譽平均成績(Honors Point Average)制度，對分數平均計算而不是疊加。

巴斯卡說，完全支持改為標準式計分方式，把GPA數字限制為5分等及的評比。他表示：「我其實絕對贊成這樣的改變，因為這是以更加標準化的方法來計算GPA。」

他表示，學區制度底下拿到加權GPA11.99，大約相當於5分等級評比4.93。

他也說，不管學區計分標準是什麼，大學都會重新計算申請學生的GPA究竟多少。