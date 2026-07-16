升學顧問：AI生成大學申請論文千篇一律 拒絕率將升高

人工智慧(AI)自動生成的大學申請論文千篇一律，將導致拒絕率升高。(美聯社)

8月1日是美國大學入學申請系統新申請季開放填寫的日子，升學 顧問公司「統率教育」(Command Education)創辦人里姆(Christopher Rim)15日在富比世雜誌(Forbes)撰文指出，人工智慧(AI)自動生成的千篇一律大學申請論文，將導致拒絕率升高，申請論文撰寫的指導如今已經轉變，不再是簡單的文字修改，而是要有長時間的個人化引導，幫助學生重新找回自己的真實聲音，徹底揚棄受到AI影響的寫作習慣。他指出，家長與學生都應該把培養真實表達放在第一位，鼓勵批判思考，要給予手把手輔導，不是只做表面功夫。

學生申請大學過程中最具挑戰的環節之一就是撰寫650字短文向招生委員會介紹自己。近來研究顯示，AI寫作氾濫使得大學申請論文變得一成不變，出現AI語言特徵與使用AI寫作的學生，申請遭拒比率增加。

里姆指出，有些家長可認為解決問題的方法很簡單，不使用AI工具的學生會比依賴AI的學生突出，事實上因為AI生成語言已經變成無所不在，許多學生潛移默化變成即使沒有依賴AI工具代筆，寫作風格卻不知不覺帶有AI特色。

他指出，這意味著如今幫學生提供大學論文指導，已經不像十年前一樣可以趕在截止期限之前最後衝次，現在要對學生提供更具針對性、更有目標的指導，培養學生表達真實聲音，學生對於寫作風格也要有更深入的了解，下筆寫下第一篇草稿之前的好幾個月就要開始輔導，讓學生重新建立自己跟真實聲音的關聯。

里姆指出，培養過程通常需要回歸基本功，包括廣泛閱讀且做出批判思考、不靠任何數位工具自由寫作、練習特定主題與創新格式的寫作。

他指出，十年前招生官最看重的特質，如今恐怕不再受到青睞；在這個充斥著AI修飾與美化論文的時代，好的指導老師會克制刪掉讓文章令人難忘且帶有獨特稜角的衝動。