IRS執行長比西尼亞諾：應該讓所有家庭參加「川普帳戶」

國稅局（IRS）執行長比西尼亞諾（Frank Bisignano）。（路透）

國稅局(IRS )執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)16日接受CNBC新聞頻道「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，應該讓所有家庭都參加「川普 帳戶」(Trump Account)。他表示，已經與多家報稅 公司高層討論如何擴大推廣「川普帳戶」。

比西尼亞諾說，財務獎勵措施將有助於提高民眾參加「川普帳戶」的意願，包括2025年到2028年之間出生的美國公民寶寶獲得1000元聯邦種子基金(seed money)、雇主提供相對提撥資金(matching funds)，以及來自戴爾科技(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)等慈善家的捐款資助。

身兼社會安全局(Social Security Administration)局長的比西尼亞諾同時表示，已經跟多家報稅公司執行長會面，討論如何擴大推廣「川普帳戶」。他說，「川普帳戶」計畫也可以透過銀行推廣。

他表示：「這其實是一項技術業務，我覺得我們可以讓民眾辦理參加的流程便得簡單。」

比西尼亞諾指出，對於最終達到7000萬個「川普帳戶」的目標深具信心。

根據財政部截至7月10日的最新統計，全美家庭已為650萬名兒童登記參加「川普帳戶」。

參與推出「川普帳戶」計畫的風險投資公司「高度計資本」(Altimeter Capital)執行長葛斯特納(Brad Gerstner)本月稍早接受CNBC節目訪問時說，政府可以幫符合資格的兒童自動登記參加「川普帳戶」。

葛斯特納表示，希望在接下來幾個月裡，能跟社安局合作為所有18歲以下兒童自動設立7000萬個「川普帳戶」。