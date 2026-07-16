IRS執行長比西尼亞諾：應該讓所有家庭參加「川普帳戶」
國稅局(IRS)執行長比西尼亞諾(Frank Bisignano)16日接受CNBC新聞頻道「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，應該讓所有家庭都參加「川普帳戶」(Trump Account)。他表示，已經與多家報稅公司高層討論如何擴大推廣「川普帳戶」。
比西尼亞諾說，財務獎勵措施將有助於提高民眾參加「川普帳戶」的意願，包括2025年到2028年之間出生的美國公民寶寶獲得1000元聯邦種子基金(seed money)、雇主提供相對提撥資金(matching funds)，以及來自戴爾科技(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)等慈善家的捐款資助。
身兼社會安全局(Social Security Administration)局長的比西尼亞諾同時表示，已經跟多家報稅公司執行長會面，討論如何擴大推廣「川普帳戶」。他說，「川普帳戶」計畫也可以透過銀行推廣。
他表示：「這其實是一項技術業務，我覺得我們可以讓民眾辦理參加的流程便得簡單。」
比西尼亞諾指出，對於最終達到7000萬個「川普帳戶」的目標深具信心。
根據財政部截至7月10日的最新統計，全美家庭已為650萬名兒童登記參加「川普帳戶」。
參與推出「川普帳戶」計畫的風險投資公司「高度計資本」(Altimeter Capital)執行長葛斯特納(Brad Gerstner)本月稍早接受CNBC節目訪問時說，政府可以幫符合資格的兒童自動登記參加「川普帳戶」。
葛斯特納表示，希望在接下來幾個月裡，能跟社安局合作為所有18歲以下兒童自動設立7000萬個「川普帳戶」。
他認為應該讓所有家庭都能參加「川普帳戶」，並強調申請流程可以透過技術與合作夥伴簡化，提升民眾參與意願。 包括2025年到2028年出生新生兒可得1000元聯邦種子基金、雇主相對提撥，以及像Michael Dell等慈善家的捐款，共同提高吸引力。 財政部截至7月10日統計，已有650萬名兒童登記；比西尼亞諾則對最終達成7000萬個「川普帳戶」的目標表示相當有信心。
精華 FAQ
他認為應該讓所有家庭都能參加「川普帳戶」，並強調申請流程可以透過技術與合作夥伴簡化，提升民眾參與意願。
包括2025年到2028年出生新生兒可得1000元聯邦種子基金、雇主相對提撥，以及像Michael Dell等慈善家的捐款，共同提高吸引力。
財政部截至7月10日統計，已有650萬名兒童登記；比西尼亞諾則對最終達成7000萬個「川普帳戶」的目標表示相當有信心。
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