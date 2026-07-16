沈伯洋7/20訪美8天 將串連各地後援會、擴大城市交流

沈伯洋（中）競選團隊總幹事吳思瑤（左）指出，此行預計擴大串連各地後援會、擴展城市外交，並透過政黨外交、國會外交深化台美合作。（記者許正宏／攝影）

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 將在7月20日至28日展開8天赴美行程，擴大串連各地後援會，擴展城市外交，透過政黨外交、國會外交，深化台美合作，團隊預將在洛杉磯 成立美西後援總會，紐約建立美東後援會總會。沈伯洋表示，希望透過走訪北美等城市，開拓無限城可能。

沈伯洋今天與競選總部總幹事吳思瑤、政策組召集人陳培瑜，在民進黨中央黨部舉行訪美記者會。沈伯洋指出，訪美行意義重大，過往常聽到的都是雙城論壇，但無限城才是台北市的未來，他選擇從北美出發，擴展無限城的可能，包括與不同城市交流如何因應極端氣候，熱島效應時如何利用大自然降溫，如何實現交通零死亡願景，遇上鼠患時如何整治衛生環境，以城市出發，最後受益者是整個台灣。

沈伯洋說，在海外會遇到在不同領域創業的台灣人，這些人離開台灣後，對台北的想像是什麼，希望台北發展什麼樣的產業，什麼條件下會回流，會回到台灣尋找人才使其邁向國際，相關產業交流也會納入訪美行程。全球後援會第一站選擇北美，希望與大家面對面收集意見，將聲音帶回城市，讓城市更有希望。

至於會見美方官員層級，沈伯洋指出，與國會外交相關安排，尊重民進黨立法院黨團總召蔡其昌安排，他關注市政相關，目前都在安排中。

吳思瑤說，訪美行下周一出發，7月20日到28日，共計8天，預計走訪洛杉磯、華府及紐約等地，在洛杉磯成立美西後援總會，串連舊金山、矽谷、聖荷西、聖地牙哥、拉斯維加斯、達拉斯、波特蘭等12區區域後援會；美東串連華府、芝加哥、亞特蘭大、佛羅里達、休士頓等區域後援會，再到紐約成立美東後援總會。

吳思瑤指出，抵達華府時，沈伯洋會對台灣同鄉會公開演講，闡述參選台北市長的市政理念。

吳思瑤表示，在選務方面，首要重點是成立與串連各地後選會，極大化挺沈力量；第二是城市外交，預計走訪不同城市展開交流；第三，除了競選團隊成員，另有蔡其昌與台美國會議員聯誼會會長王定宇同行。

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋15日宣布訪美展開城市交流。記者許正宏／攝影