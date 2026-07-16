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WSJ：AI反彈聲浪引發暴力威脅 科技高層憂安危

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧(AI)引發反對聲浪導致暴力威脅增加，科技高層擔心個人安全變得人人自危。...
人工智慧(AI)引發反對聲浪導致暴力威脅增加，科技高層擔心個人安全變得人人自危。（路透）

華爾街日報（WSJ）獨家報導，人工智慧(AI)引發反對聲浪導致暴力威脅增加，科技高層擔心個人安全變得人人自危，某些AI企業除了提高維安預算、加聘武裝保鏢之外，也建議員工不要配戴印有公司標誌的物品，尤其是前往陌生地區。

AI軟體與大數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir Technologies)執行長卡普(Alex Karp)在華府智庫「美國指南針」(American Compass)舉辦的人工智慧與勞動力會議上說，當人們被告知飯碗即將消失，就會紛紛拿起乾草叉來抵抗。

安全威脅情報與風險軟體公司Liferaft統計顯示，今年2月底到5月之間，針為AI企業老闆、數據中心的威脅案件增加七倍。

人工智慧新創公司Anthropic在4月15日便發生有人企圖闖入的事件。一名男子跟在刷卡進門的員工後面潛入，向警衛出示註記著Anthropic高層主管名字的信封，並對警衛說這名主管「即將沒命」，因此前來警告。事發前五天，OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)住家遭人投擲汽油彈，所幸沒有釀成傷亡，一名德州男子遭到謀殺未遂、意圖縱火等罪名起訴後拒絕認罪。

今年6月，Anthropic維安主管向警方報案說，一名奧克拉荷馬州男子要求退費，由於過程中無法找到真人接洽而做出暴力威脅，揚言「我要帶手槍去你們辦公室，這樣你們才會跟我好好談怎麼還錢」。

人工智慧保險公司Corgi在舊金山金融區經營一家咖啡廳。擁有員工約200人的Corgi，知名度不如Anthropic或OpenAI，但執行長拉夸(Nico Laqua)表示，每天都有路人在咖啡廳前停下腳步大聲叫罵，痛斥AI導致房租上漲或偷走水利資源。

拉夸說，今年稍早，公司的免費接駁巴士遭到破壞之後，開始加聘保全人員。

薪酬研究機構Equilar針對申報文件分析發現，史坦普500指數(S&P 500)科技企業當中，2025年有38.1%的公司披露了高層主管維安支出，在2021年時僅26.8%披露，大幅提高維安支出的企業都有AI熱潮崛起核心有關。

帕蘭泰爾高層主管維安支出在一年裡增加150%，2025年達到300萬元。雲端軟體巨擘賽富時(Salesforce)維安支出增加100萬元，來到400萬元。

軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)維安支出從300萬元提高到560萬元，資金主要用來維護創辦人艾利森(Larry Ellison)住家安全。

矽谷安全專家努邁爾(Nabih Numair)說，基於可能遭到鎖定攻擊的風險考量，如今AI企業逐漸建議一般員工不要配戴有公司標誌的物品，尤其是前往陌生地區時。

精華 FAQ

  • 因為AI被認為會威脅就業、資源與生活成本，部分民眾情緒升高後出現恐嚇、闖入與縱火等行為，讓科技高層與員工的人身安全壓力明顯增加。

  • Anthropic曾有人企圖闖入並恐嚇主管，OpenAI共同創辦人Sam Altman住家遭投擲汽油彈，Corgi則遇到咖啡廳外叫罵與接駁巴士遭破壞等事件。

  • 多家公司提高維安預算、加聘武裝保鏢與保全，並建議員工不要配戴有公司標誌的物品，尤其前往陌生地區時，以降低被鎖定攻擊的風險。

人工智慧 OpenAI 華府

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