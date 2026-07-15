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為興建數據中心供電線路 屋主被迫賣房或房屋遭強制徵收

記者顏伶如／即時報導
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某些家庭表示被迫賣房子以配合數據中心的供電需求，如果堅持不肯賣房，房子將遭到州政...
某些家庭表示被迫賣房子以配合數據中心的供電需求，如果堅持不肯賣房，房子將遭到州政府強制徵收。示意圖。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)15日報導，人工智慧(AI)蓬勃發展之際，某些家庭表示被迫賣房子以配合數據中心的供電需求，如果堅持不肯賣房，房子將遭到州政府強制徵收。

報導指出，喬治亞電力公司(Georgia Power)為了向新建的數據中心供電，計畫建造新的輸電線路，必須徵收包括民宅在內的300多塊土地。

安斯莉‧布朗(Ansley Brown)從小位於柯威塔郡(Coweta County)的房子就是受到影響的民宅之一，房子是在她五、六歲時蓋的。布朗受訪時說：「這是我們的房子，是我們的家，我們屬於這裡。」

幾個月前，布朗把這段遭遇分享到TikTok，也開始分享有類似經驗的其他案例。她說，要挽救自己的家為時已晚，希望這種事情不要發生在更多人身上。

她對CBS表示，母親原本希望房子能成為世代傳承的真正財富，可是現在卻被強行奪走。她說，母親最近與電力公司達成賣房協議，因為如果堅持不賣，電力公司可能動用土地徵收權(eminent domain)法律程序的取得房子。根據規定，土地徵收權允許在提供補償的情況下，徵用被認定為符合公共利益的私有財產。

布朗說：「對我們來說，這就是偷竊。一家數十億元的公司在掠奪弱勢族群的土地，這些人根本無力反抗，我們沒錢去跟電力公司抗爭。」

喬治亞電力公司發言人羅維特(Holly Lovett)說，地徵收一直是最後手段，「是我們絕不想做的事」。

對於電力公司表示已經盡到責任，布朗則說，不能在拆掉35哩範圍的喬州鄉村之後，還說沒有傷害任何人事物，「說這麼做是為了數據中心，簡直是賞了我們一記耳光」。

她表示，一整年來，母親都被電力公司欺負，如今母親只想要電力公司道歉。

精華 FAQ

  • 主因是喬治亞電力公司要為新建數據中心供電，計畫興建新的輸電線路，因此需要徵收300多塊土地，當中包括民宅，讓部分屋主面臨失去房屋的風險。

  • 布朗表示，母親原本希望房子成為世代傳承的財富，但在電力公司壓力下，最後只好同意賣房，因為若不賣，對方可能動用土地徵收權程序取得房屋。

  • 電力公司稱土地徵收是最後手段，也不是他們樂見的做法；但布朗認為這等同偷竊，批評大型公司為數據中心犧牲鄉村居民，還要求公司正式道歉。

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