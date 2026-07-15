WSJ：越來越多婚前協議納入保護全職家長的觸發條款

婚前協議成為保護資產的工具，是在婚姻裡為雙方建立平等權益的一種方式。示意圖（美聯社）

曼哈頓 離婚律師麗莎·塞德曼(Lisa Zeiderman)目睹過各式各樣的離婚恐怖故事，其中最悲慘的狀況包括，維持數十年婚姻觸礁，但留在家裡照顧孩子的配偶離婚時幾乎分不到財產。但塞德曼說，過去幾年越來越多客戶要求起草婚前協議納入「觸發條款」(Trigger Clause)，當其中一方為了家庭而退出職場時就會生效。

華爾街 日報15日報導，類似的「觸發條款」變得越來越受歡迎，某部分原因來自於民眾對婚前協議的看法、用途都已出現轉變。

長久以來，婚前協議都是禁忌話題，被視為一項保護家族財富免於受到新成員瓜方的合約。不過，近幾年來，婚前協議成為保護資產的工具，是在婚姻裡為雙方建立平等權益的一種方式。

40歲的職業紅娘兼約會專家安娜·摩根斯坦(Anna Morgenstern)與45歲的房地產 仲介兼畫廊老闆史皮斯(Zach Spiess)去年6月結婚之前，原本並無計畫簽署婚前協議。史皮斯說，如果以後有了孩子，妻子事業蒸蒸日上，他願意留在家裡照顧家庭。

他們使用線上平台HelloPrenup草擬婚前協議，兩人同意的「觸發條款」確保如果其中一方退出職場，仍留在職場工作的一方將提供額外財務支持，除非發生外遇。

摩根斯坦說：「這是一個很好的機會，能夠了解他是如何看待我們的未來。」

整體而言，婚前協議吸引越來越多新婚夫妻。千禧世代較晚結婚，有時間創立事業或公司，但同時也背負更多例如學貸等債務。

當婚姻破裂時，州法與法官對於留在家裡的全職配偶，嚴苛對待程度經常令人意外。

塞德曼說，如果沒有婚前協議，仍在職場工作的一方，將擁有另一方永遠無法趕得上的賺錢能力。她指出：「坦白講，在離婚官司裡，留在家裡的全職家長並沒有得到足夠肯定，這點非常令人失望。」

雖然州法允許配偶在離婚時平均分配房子等資產，但從許多層面看來，這並不足以彌補退出職場一方所失去的賺錢能力。德州奧斯汀離婚律師溫曼(Daryl Weinman)便說，法官不一定把這點納入考慮，結果留在家裡的一方就變成導致失業、無法儲蓄也沒存退休金的人。