CNN：白宮挑選施瓦茲掌理CDC的決策幕後

聯邦疾病防治中心（CDC）。（路透）

川普 總統提名艾瑞卡‧施瓦茲(Erica Schwartz)掌理聯邦疾病防治中心(CDC )主任，任命聽證會15日在參議院健康、教育、勞工和退休金委員會展開。CNN 15日報導，CDC過去一年裡發生過槍擊案，高層人事突然異動，身為備受敬重全球公共衛生機構的形象受損，川普政府為CDC挑選新主任人選時看重一項重要特質，白宮 官員說：「我們只想要不是瘋子的人。」

報導指出，在白宮尋找CDC主任人選的漫長過程裡，前任川普第一任期副公共衛生署長(deputy surgeon general)、已退休海岸防衛隊(US Coast Guard)醫官施瓦茲，今年4月獲得川普拍板。施瓦茲成為川普第二任期以來挑選的第三個CDC主任候選人。

資深衛生官員與消息人士說，挑選施瓦茲的決定為CDC帶來穩定，之前一波三折的動盪讓CDC內部士氣消沉，美國民眾對於政府衛生政策議程的信心也受影響。

目前CDC面臨著多個戰線的考驗，包括非洲中部發生伊波拉(Ebola)疫情，美國多州則發生寄生蟲引起之腹瀉病例激增。

相較於曾被列入CDC主任考慮名單的其他人選，施瓦茲最明顯不同在於並未緊緊追隨「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)路線。

她有幫政府疫苗計畫擬定指導方針與危機應變的長期經驗，與川普第二任期第一個CDC主任人選、佛羅里達州醫師韋爾登(Dave Weldon)形成強烈對比。韋爾登對疫苗持懷疑態度，白宮2025年3月撤回提名。

後來通過任命的CDC主任摩納瑞(Susan Monarez)是科學家及資深公共衛生官員，上任之後很快就因疫苗政策、CDC高層人事跟衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)意見衝突。

摩納瑞上台不到一個就便丟官，2025年8月離職之後，某些川普政府官員對是否還要費心尋找CDC新主任出現疑慮，小甘迺迪則指派衛生部副部長歐尼爾(Jim O'Neill)暫代CDC主任。

消息人士說，白宮與衛生部高層官員很快就對歐尼爾失去好感，他很少現身CDC總部，在政治任命官員當中被認為公共溝通能力低於水準。

知情人士指出，白宮後來尋找新任CDC主任的明顯轉變，就是挑選標準不包括必須認同小甘迺迪的反疫苗態度，小甘迺迪起初對施瓦茲出線存有疑慮，但在兩人會面之後轉為支持。