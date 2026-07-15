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TikTok Shop充斥AI影片 創作者、品牌與平台之間關係緊張

記者顏伶如／即時報導
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這張組合圖片由TikTok製作提供，示意圖，非文中所指商品。TikTok Sho...
這張組合圖片由TikTok製作提供，示意圖，非文中所指商品。TikTok Shop已有愈來愈多AI生成影片，導致創作者、品牌與平台之間出現關係緊張。(美聯社)

華爾街日報15日報導，人工智慧(AI)生成影片在TikTok Shop到處可見，越來越多創作者使用虛擬分身或自己的AI複製人提升廣告業績，例如介紹產品使用、上妝過程、試穿衣服轉圈圈等，某些廠商因此紛紛提出警告，導致創作者、品牌與平台之間出現關係緊張。跨國小家電品牌SharkNinja已經宣布，旗下聯盟行銷計畫一律禁止AI生成內容，合作夥伴若使用AI技術將取消佣金。

根據TikTok平台政策，創作者得以從AI生成內容賺取佣金，前提是必須揭露使用AI技術，並且避免出現誤導言論。TikTok為Shop平台賣家提供AI工具，這個價值數十億的銷售市場平台，創作者與平台都可以從每筆交易抽成。

不過，批評人士說，AI生成內容破壞了消費者對於銷售管道的信任，以傳統方式介紹產品的創作者則受到競爭打擊。

在TikTok發布產品介紹影片以賺取佣金的聯盟行銷創作者(affiliate creator)羅絲瑪莉.索馬(Rosemarie Soma)，今春曾在影片裡抱怨對AI生成影片的不滿。她說，手上有真人對產品的真實評論，展示真正的產品，但AI生成影片也能獲得廣告預算並且創造銷量，讓聯盟創作者感到非常沮喪。

SharkNinja已對AI生成內容發出警告，日前在發送給社群成員的備忘錄寫道，TikTok Shop最近推出名為AI Video Maker的新功能，允許創作者使用AI自動生成讓消費者直接購物的影片，「我們基於防微杜漸考量希望盡快說明，我們的『禁止AI生成內容政策』(No AI-Generated Content policy)並不允許使用這款工具」。

備忘錄寫道：「請注意，合作夥伴若使用AI生成內容來推廣我們的產品，佣金將遭取消。」

SharkNinja商務長沙阿(Neil Shah)指出，公司團隊過去一年半以來更加注重TikTok Shop，開始看到越來越多可能帶有誤導的AI內容出現，因此發布備忘錄做為先發制人的措施。

沙阿舉例說：「我們不想看到一台AI生成的Shark吸塵機在清理AI生成的地板。」他表示：「我們希望真實的消費者是看到真人使用真實的產品。」

市場調查機構eMarketer估計，今年美國TikTok Shop產品銷售總額預計將成長48%，來到234.1億元，超過目標百貨(Target)、好市多(Costco)等商家的電子商務銷售額。

精華 FAQ

  • 因為越來越多創作者用AI分身或複製人製作帶貨影片，搶走廣告預算與銷量，讓真人創作者感到不公平，品牌也擔心內容誤導消費者、損害信任。

  • SharkNinja宣布旗下聯盟行銷計畫全面禁止AI生成內容，並提醒合作夥伴若使用AI推廣產品，將直接取消佣金，藉此提前防堵風險。

  • TikTok允許創作者透過AI內容賺取佣金，但前提是必須明確揭露使用AI技術，且不得發表誤導性言論；同時平台也提供賣家AI工具促進銷售。

華爾街

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