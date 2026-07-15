我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘴狠心軟、不屑作秀 盤點4大「人品天花板」星座女

賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

密西根學區教室佈置 只准使用這32句批准標語

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

密西根州底特律的羅密歐社區學校(Romeo Community Schools)限制教室佈置用語的政策，招致外界質疑學區過度管控言論，成為美國近年攸關學校言論自由、多元性別(LGBTQ)平權與教育政策爭議的最新案例。

非營利教育新聞網站「Chalkbeat」報導，羅密歐社區學區校董會今年4月通過一項新政策，禁止教師在教室內展示與課程無關的「政治與意識形態符號」。

該學區上月8日於暑假前兩天寄發備忘錄給教職員，公布核准張貼在教室的32句標語；換言之，教室佈置的詞語只能從該名單中選擇，若要張貼清單以外的字詞，則須經過校方行政、主管、法務等重重審核程序才能獲准。

核准名單包括許多勵志、鼓勵包容的字句，如歡迎每個人(Everyone is welcome)、做自己(Be Yourself)，以及我們尊重每個人的意見(We value all voices)等。

華盛頓郵報報導，引發爭議的並非核准內容，而是未納入的標語，例如近年經常出現在LGBTQ平權活動與相關訴訟中出現的「這裡容不下仇恨」(Hate has no home here)、所有人都受歡迎(All are welcome here)等字眼。

多名教師考量工作受影響而匿名受訪，他們透露，指定標語政策實施後，校方要求移除教室內的彩虹旗等相關圖示，同時保留部分支持川普總統的海報及象徵支持警察的「細藍線」(Thin Blue Line)，質疑學區執行政策時採取雙重標準。

學區發言人則否認雙標，澄清政策旨在避免與課程無關的意識形態與黨派政治進入課堂，營造專注學習的教育環境，而非針對特定族群或政治立場。

法律學者指出，學區依法對教室佈置內容具備極大管理權限，但羅密歐社區學校這類「白名單」(whitelist)制度與審核的做法較少見，同時也因限制較嚴格而引發關注。

精華 FAQ

  • 學區依新政策禁止教室展示與課程無關的政治與意識形態符號，並以白名單方式核准32句標語，目的是維持專注學習的環境，同時避免爭議性言論進入課堂。

  • 教師指出校方要求移除彩虹旗等圖示，卻保留支持川普與細藍線海報，懷疑執行上有雙重標準；外界也認為，未納入Hate has no home here等常見標語，可能影響LGBTQ表達。

  • 學區發言人表示政策並非針對特定族群或立場，而是避免黨派政治與意識形態進入教室；法律學者則指出，學區對教室布置本有管理權，但這種白名單審核制度相當少見。

學區 華盛頓郵報 密西根州

上一則

女子加州旅遊 遇現實版《楚門的世界》嚇壞

延伸閱讀

馬州蒙郡磁石課 企圖刻意減招亞裔 家長告上最高院

馬州蒙郡磁石課 企圖刻意減招亞裔 家長告上最高院
AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機

AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機
周克當選CEC25第2副主席 盼為華人家長發聲

周克當選CEC25第2副主席 盼為華人家長發聲
紐約長島地區教師薪資中位數超過12萬元

紐約長島地區教師薪資中位數超過12萬元

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票