舊金山惡魔島附近翻船意外 1死2失蹤 16人獲救

一艘搭載19人的三層甲板浮筒船在阿爾卡特拉茲島約600碼的水域發生翻船意外，當地消防局趕赴現場搜救。圖為海岸防衛隊巡邏艇。 (美聯社)

舊金山 海灣14日下午發生一起浮筒船翻覆意外，已知一人死亡、兩人失蹤，另有16人獲救。

有線電視新聞網與美聯社報導，一艘搭載19人的三層甲板浮筒船(pontoon boat)在靠近俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島(Alcatraz Island)約600碼的水域發生翻船意外，當地消防局下午3時30分左右獲報緊急趕赴現場搜救。

舊金山消防局長克里斯彭(Dean Crispen)證實，已有16人獲救、一人罹難、兩人失蹤，「那是一艘傾覆的船隻，大部分船身都在水中」。

消防隊長埃利亞斯(Mariano Elias)指出，這艘船可能從舊金山聖方濟遊艇俱樂部(St. Francis Yacht Club)附近下水。

這起意外最初被通報為火警，但克里斯彭澄清，「我們現在沒有任何證據證明這點」，部分傷者的傷勢是落水造成，並沒有發現燒傷的情況。

目前唯一的罹難者是與生還的16人一同獲救，送醫不治，搜救人員持續出動潛水員、直升機與11艘船隻在出事水域搜尋失蹤者。