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孢子蟲疫情34州4000多人腹瀉 塔可鐘可能是感染源之一

編譯周芳苑／即時報導
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全美至少34州發現環孢子蟲病的病例，連鎖快餐店塔可鐘被疑是感染源之一。(美聯社)
全美至少34州發現環孢子蟲病的病例，連鎖快餐店塔可鐘被疑是感染源之一。(美聯社)

全美至少34州發現環孢子蟲病(cyclosporiasis)病例，已有4000多人感染連日腹瀉，密西根州最嚴重；兩名知情人士透露，連鎖快餐店「塔可鐘」(Taco Bell)和生菜疑是感染源，聯邦和州衛生官員正著手調查。

聯邦官員表示，尚未確認導致這波疫情的具體食品來源、農產品種植者或供應商。目前，已有超過80人住院治療；可能有多個疫情來源。

媒體報導，底特律地區好幾家「塔可鐘」餐廳上周張貼通知，由於全美召回而無法供應生菜、香菜、洋蔥、墨西哥番茄莎莎醬和酪梨醬。

塔可鐘稱，公衛官員尚未確認疫情與「塔可鐘」或任何特定食材、供應商、餐廳或零售商有關。持續調查之際，塔可鐘採取預防措施，自願在部分餐廳暫停使用部分食材。

密西根州疫情最嚴重，每天報告數百病例。截至14日已超過3300例；該州對1000多名患者訪談後發現，綠葉生菜是主要疑似來源；新聞稿稱，生菜或沙拉蔬菜可能是疫情潛在來源，但也不排除其他食品的可疑性。

密西根州首席醫療長(Chief Medical Executive)巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)說，目前尚未確定疫情源頭，但希望密州居民了解官方所掌握的情況以便採取保護措施。

疾病防治中心(CDC)稱，環孢子蟲感染腸道會導致水樣腹瀉，伴隨頻繁且有時噴射狀的排便；通常透過食用或飲用被寄生蟲污染的食物或飲料而感染，不會在人與人之間傳播。此病通常不會威脅生命，可以抗生素治療。

據透露，有些病友曾在「塔可鐘」用餐，但也有人並未在那裡用餐，顯示疫情源頭並非僅限於該連鎖餐廳。不過官員相信密西根州、俄亥俄州、肯塔基州和西維吉尼亞州的病例彼此相關。

官員稱，需要收集更多資訊和病例以識別患者共同食用的食物、購物習慣和用餐紀錄，進而確定感染源。

環孢子蟲是最難追蹤來源的食源性病原體之一，從人們攝取導致感染的寄生蟲到出現症狀會經過一段時間，患者很難確切想起吃過的東西。有些人無需就醫便康復，實際病例恐被低估。

美國全年都有環孢子蟲病例報告，通常介於5月1日至8月31日。過去疫情與多種新鮮農產品有關，例如羅勒、覆盆子、混合沙拉、香菜和荷蘭豆。

密州通常每年提報40至50病例，今年暴增至數千例。

精華 FAQ

  • 目前全美至少34州出現病例，累計超過4000人感染，並已有80多人住院。密西根州最嚴重，單州病例數就超過3300例，且仍持續增加。

  • 因有知情人士指出塔可鐘與生菜可能相關，部分門市也暫停供應多項食材。不過公衛官員尚未確認疫情與塔可鐘、任何特定食材或供應商有關。

  • 密西根州訪談1000多名患者後，綠葉生菜被視為主要疑似來源，但也不排除其他食品。由於潛伏期較長、患者難回憶飲食，且可能有多個疫情源頭，追查並不容易。

塔可鐘 疫情 密西根州

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