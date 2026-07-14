砍福利沒用？白卡支出繼續飆升 共和黨須證明會做實事

工作人員正在審核白卡申請者的資格。（美聯社檔案照）

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)在14日見報的社論指出，俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid )支出持續飆升，本會計年度迄今已增加10%，共和黨 如果要守住國會多數，就必須向選民證明將做一些真正有用的事情。

國會預算處(Congressional Budget Office)6月報告指出，本會計年度前九個月的赤字，比上一個會計年度同期增加350億，雖然個人所得稅、薪資稅與關稅稅收都有成長，但赤字問題依然惡化，因為福利計畫支出增加速度更快。

由於拜登執政時期政策結束影響，教育部支出降低550億，環保署減少200億，商務部也縮減100億，但對照之下，這些降幅卻被其他增加支出給淹沒，社安金支出增加620億，紅藍卡(Medicare)增加580億，白卡增加490億，退伍軍人事務部也增加260億。另外，受到聯邦債務擴大、利率走高影響，政府的淨利息支出也增加了980億。

社論指出，共和黨去年通過的大又美法對白卡計畫做出修改，例如要求身體健全的歐記健保參加者必須符合工作條件等；雖然民主黨陣營指控共和黨削減白卡福利，但白卡支出增加之快卻超過許多其他計畫。

大又美法某些改革尚未生效，但更大問題在於，聯邦政府承擔歐記健保擴大適用人口的90%帳單，如此一來形成一種誘因，讓各州為身體健全的領取福利者投入更多資金。如果要減少這種現象，解決辦法之一是讓聯邦政府對參加歐記健保者的聯邦匹配分攤率(federal matching rate)比照傳統型紅藍卡，共和黨還可以把透過私人保險公司推出的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)修改變成預設選項。

社論指出，紅藍卡優勢計畫對於避免浪費、減少濫用等方面做得更好，在中低收入老年人當中頗受歡迎，與傳統型紅藍卡相比之下，更能以較低成本提供較多福利。

社論指出，由於民主黨拒絕合作，共和黨在第二次預算協調程序(budget reconciliation)當中消耗太多心力在討論移民執法撥款；如果共和黨想要保住國會多數，就必須向選民證明，如果在期中選舉勝出，一定會做一些真正有用的事情。