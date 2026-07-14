窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

華爾街日報報導，當舖反映美國「K型經濟」(K-shaped economy)真實縮影，手頭拮据的人上門辦理迅速借現金的貸款 ，另一類荷包滿滿的客人則來尋找二手奢侈品；美國消費者如今走著兩條截然不同的路徑，日常雜貨到汽油等物價全面上漲，經濟差距進一步擴大。

典當營運商艾茨克普(Ezcorp)財務長賈格曼斯(Tim Jugmans)說，因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。3月31日截止的三個月期間，艾茨克普整體典當貸款總額成長33%，來到3.49億的新高成績，其中美國本土的典當貸款增加了16%。

賈格曼斯表示，與一年之前相比，現在民眾對現金的需求明顯增加。他說，上門客人的想法是，既然不符合消費貸款資格，直接跑去當舖或許更好，可以解決財務問題。

艾茨克普在全美各地以及波多黎各擁有600多家當舖門市，2022年買下麥克斯奢侈品典當行(Max Pawn Luxury)，透過全奢侈品門市擴大在高端典當市場的影響力。

位於拉斯維加斯大道的一家麥克斯奢侈品典當行門市，放滿愛馬仕(Hermès)柏金包(Birkin)的玻璃櫃，吸引了一名來自德州 的遊客目光。靠近拉斯維加斯機場的艾茨克普當鋪門市，則有內華達州居民為了繳帳單前來辦理200元的典當貸款。

某些民眾為了取得現金而到當舖，另一批經濟狀況較為富裕的消費者，則到當鋪尋找性價比高的頂級精品，艾茨克普旗下的全奢侈品門市便吸引來自外州的買家。

艾茨克普位於拉斯維加斯機場附近的當鋪門市，店裡物品從樂器、腳踏車到路易威登(Louis Vuitton)二手皮包、耐吉(Nike)運動鞋都有。許多經常上門的顧客都能喊出店員的名字，某些客人前來挑選聖誕節、情人節禮物，透過長達10個月的預約分期付款完成購買。

對於想要辦理短期現金貸款的客人，艾茨克普接受以珠寶、電子產品、樂器等個人抵押品做為擔保。借款人只需要提供有效的身分證明就能借到現金，不必接受信用檢查，沒有按時還款並不會損害信用評分。如果到期時沒能還款，當鋪就會把抵押品賣掉，用來償還貸款。

根據統計，艾茨克普門市交易當中，大約35%到45%貸款案例後來借款人放棄抵押品。

史蒂芬斯投資機構(Stephens)分析師約瑟夫(Kyle Joseph)指出，很多人覺得典當是信用光譜的最底層，「但我認為當鋪某種程度是拜K型經濟之賜而獲利」。