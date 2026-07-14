自稱前海軍軍官美公民在印度尼泊爾交界涉非法入境遭拘留

印度邊境巡邏隊（Sashastra Seema Bal）。示意圖（路透）

印度 英文媒體「論壇報」(The Tribune)14日報導，自稱來自加州、曾是海軍軍官的36歲美國公民布朗(Jordan Brown)，遭控企圖從印度與尼泊爾 交界邊境非法入境 尼泊爾而遭拘留。「印度時報」(Hindustan Times)等媒體報導，調查人員布朗隨身物品搜出3萬多元印度盧比、尼泊爾貨幣、宗教書籍、人工智慧翻譯機、一本中國護照以及兩支手機、日記、手錶等個人用品。布朗遭到逮捕的直擊影片近日在社群媒體流傳。

布朗11日在印度北部馬哈拉吉甘傑省(Maharajganj)地區遭到正在例行巡邏的印度邊境巡邏隊(Sashastra Seema Bal)逮捕。巡邏隊指出，布朗被攔下時企圖逃跑。布朗自稱來自加州，在沒有任何有效旅行文件的情況下，想要前往尼泊爾。

印度官員說，多個印度中央情報單位與安全機關均對布朗進行盤問，到目前為止並未發現可疑活動或顛覆國家關聯的證據。

由於布朗無法出示護照、簽證或任何有效的旅行文件，一名資深警官表示，各個機關正針對布朗身分、旅行史、入境印度的具體細節展開獨立核實。

布朗對調查人員供稱曾是美國海軍軍官，持旅遊簽證前往泰國之後遺失護照，後來經海路抵達斯里蘭卡，2025年11月以海路進入印度。

馬哈拉吉甘傑省警方指出，布朗聲稱抵達印度與尼泊爾邊境之前，一直待在果亞(Goa)。

布朗遭印度「移民與外國人法」(Immigration and Foreigners Act)非法入境罪名起訴。