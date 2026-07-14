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布蘭奇人事案表決在即 共和黨參院司委會僅1票跑票空間

記者顏伶如／即時報導
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川普總統提名布蘭奇(Todd Blanche)出任司法部長，任命聽證會15日登場...
川普總統提名布蘭奇(Todd Blanche)出任司法部長，任命聽證會15日登場。(路透)

川普總統提名前私人律師、現任次長兼代理部長布蘭奇(Todd Blanche)出任司法部長，任命聽證會15日即將登場。CNN分析，消息人士說，布蘭奇為這場影響重大的聽證會已經準備一個多星期，準備凸顯自己在打擊黑幫、詐欺、毒品走私等領域的政績以及強硬路線的移民執法措施；然而，某些共和黨參議員對布蘭奇仍抱持疑慮，肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)缺席、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)驟逝之後，共和黨在參院司法委員會只有一票跑票空間。

知情人士說，布蘭奇至少參加過一次為聽證會舉行的模擬問答，也準備了如果被問到只顧討好川普而不管美國利益的質詢時應該如何反駁。

布蘭奇面對的批評聲浪並不只是來自民主黨陣營。

布蘭奇5月宣布司法部成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者，遭到某些保守派人士反對，擔心在國會暴動事件裡攻擊警察而遭定罪的暴徒也可能獲得賠償。布蘭奇6月間則告訴國會議員，基金計畫已經取消。

前司法部長邦迪(Pam Bondi)曾經承諾要公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)犯罪重大證據但後來卻無下文，艾普斯檔檔案風波便一直困擾川普。

一群艾普斯坦性犯罪倖存者公開反對布蘭奇出任司法部長，理由是布蘭奇企圖介入艾普斯坦案件的政治衝擊。

目前共和黨與民主黨在參院司法委員會的票數為11票對10票，由於布蘭奇不太可能獲得民主黨投票，只要有一名共和黨成員投下反對票，部長提名便可能受挫。

CNN報導，過去幾周，布蘭奇為了鞏固共和黨支持展開加強工作，前往國會山莊與參議員私下會面，親口保證「反武器化基金」計畫已經放棄。「反武器化基金」條款限制政府不得對川普及川普家人展開稅務。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)是強烈反對「反武器化基金」計畫的代表人物，並表示對布蘭奇出任部長持保留態度。孔寧後來表示，與布蘭奇已有過一次正式會面，布蘭奇承諾將對稅務調查的部分提供進一步說明。

孔寧13日對媒體表示，對於基金計畫仍有重大疑慮，不願承諾是否投票支持布蘭奇。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 參院司法委員會目前共和黨僅11票、民主黨10票，布蘭奇又幾乎不可能拿到民主黨支持，因此只要有1名共和黨人跑票，提名就可能受挫。

  • 他準備凸顯打擊黑幫、詐欺與毒品走私的成績，也強調強硬的移民執法措施，並透過模擬問答練習，回應外界對他偏袒川普的質疑。

  • 他推動的反武器化基金曾引發保守派疑慮，外界擔心國會暴動相關暴徒也可能獲賠；此外，艾普斯坦倖存者也反對他介入相關案件，讓其提名更添變數。

共和黨 參院 麥康諾

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