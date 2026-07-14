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一台迷你風扇要100美元？原來是Dyson推出的

編譯黃淑玲／綜合外電
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Dyson（戴森）今年4月推出隨身扇HushJet Mini Cool，雖然一支...
Dyson（戴森）今年4月推出隨身扇HushJet Mini Cool，雖然一支要價100美元，依然供不應求。 （彭博資訊）

紐約曼哈頓街頭最新的身份象徵，是Dyson（戴森）標榜高科技的手持隨身扇。Dyson表示，天氣炎熱，HushJet Mini Cool隨身扇儘管要價100美元，但自4月上市以來，一直供不應求，基本上在銷售合作通路，像是亞馬遜、百思買等，只要一補貨，都是幾個小時內就會賣光。

美國東部一周前，遭遇熱浪來襲，紐約、費城氣溫一度攀升至約攝氏40度。 上周六至今，破紀錄的另一波熱浪席捲美國中部，猶他州首府鹽湖城以及蒙大拿州最大城比靈斯，最高溫皆達到約攝氏43度。

Dyson發言人說，消費者反應熱烈，超出公司預期，「市場需求明顯存在，尤其是在氣溫升高之際，我們期待在未來幾周內，藉由庫存補貨，供應更多顏色，希望鞏固這個動能」。 

亞馬遜等大型零售商銷售的平價手持風扇，只要10美元就能買到。

Dyson這款迷你風扇，延續該公司無扇葉的經典設計，使用簡易，有多個風速可選，最強風速為每小時55英里（88.5公里），有粉色、紅色、藍色等多種顏色供選擇。

彭博記者實測後發現一些缺點，包括重量可能會比消費者預期得重一點，雖有提供掛繩，仍須手持才能吹到風，帶上一整天會覺得累。風力開到最大時，聲音頗大，在電車、辦公室等共用空間中會影響到別人。電池續航力也明顯比宣稱的六小時短。

精華 FAQ

  • 主因是美國多地接連遭遇熱浪，紐約、費城等地氣溫逼近攝氏40度，消費者對隨身降溫產品需求上升，讓這款高價風扇在通路上經常迅速售罄。

  • 它延續Dyson無扇葉設計，提供多段風速，最強風速約每小時55英里，並有粉色、紅色、藍色等配色可選，主打高科技與便攜感。

  • 實測認為它比想像中更重，雖有掛繩仍需手持才能有效吹風，長時間攜帶會累；最大風速時噪音偏大，且電池續航也明顯短於官方宣稱的6小時。

蒙大拿州 熱浪 猶他州

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