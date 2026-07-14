最高法院大法官將罕見出席國會聽證 就增加安全經費議題作證

最高法院自由派大法官凱根(Elena Kagan，右)與保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett，左)14日將前往國會眾院撥款委員會。圖為2025年1月兩人參加前總統卡特的葬禮。(美聯社)

最高法院自由派大法官 凱根(Elena Kagan)與保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)14日將罕見前往國會眾院撥款委員會，就司法機構面臨的威脅與日俱增而尋求數百萬元加強維安撥款議題作證，這將是2019年以來，首次有大法官到國會作證。

美聯社報導，全美各地的法官都面臨暴力威脅和恐嚇事件增加的趨勢，巴瑞特本人也深受其擾；今年5月，曾有人向警方謊報巴瑞特在維吉尼亞州 的住所發生槍擊案；巴瑞特的姊姊在南卡羅來納州查爾斯頓遭遇炸彈威脅，所幸清查並未發現爆裂物。

這場聽證會舉行前兩周，保守派占多數的最高法院甫頒布一系列重要裁決，包括擴大川普總統對聯邦監管機構權力，以及推翻川普的關稅政策，兩項裁決結果都讓法官遭受人身攻擊批評。

凱根與巴瑞特希望屆聽證會的焦點著重預算議題，但不排除面臨廣泛的提問。

維安開支是最高法院預算申請的重點，最高法院在下個財年申請2億2800萬元預算，較前一年增加約10%，其中約1500萬元將用於擴大針對大法官的人身維安，每位大法官將增加六名貼身探員，另200萬元用於資助異地住宅維安站點，加快緊急應變速度並增加法警人數。

負責保護聯邦法官的美國法警局報告，截至9月的財政年度內，全國數百名聯邦法官及最高法院九名大法官共通報564件威脅，較前一年增加。