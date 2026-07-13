參議員葛蘭姆辭世後誰接棒 南卡州共和黨卡位戰起跑

在大華府聯邦參議員葛理漢的辦公室外，放置鮮花和貼文，悼念他的驟逝。(美聯社)

原本正爭取第5次任期的共和黨 籍聯邦參議員葛理漢 （Lindsey Graham）日前驟逝，為這一年本就動盪不安的南卡羅來納州 政壇，再度開啟充滿變數的新篇章。

美聯社報導，身為這個保守派州的資深參議員，同時也是美國總統川普（Donald Trump）的有力盟友，葛理漢原本被認為連任在望。

如今，南卡州州長麥馬斯特（Henry McMaster）必須指派某人於明年1月前代理葛理漢的職務。同時，州政府也將辦理「特別初選」，讓選民選出一位新的共和黨候選人，角逐將在11月期中選舉改選的參議員大位。

●特別初選如何舉行？

根據南卡州法律，特別初選的登記時間是自候選人過世後第2個周二展開，為期1周。在葛理漢的案例中，即為7月21日開始登記。

特別初選將在登記結束後的第2個周二舉行，即8月11日。若有需要，決選將在兩周後召開，即8月25日。

屆時，新候選人將只剩兩個多月時間，備戰11月3日的期中選舉。

●誰有可能接替葛理漢？

葛理漢於7月11日晚間過世，初步法醫報告研判，他的死因為主動脈剝離。

葛理漢死訊公布幾個小時後，南卡州共和黨內已傳出各種接班人選的揣測。

南卡州副州長伊維特（Pamela Evette）與麥馬斯特共事將近8年，被視為熱門人選之一。一名知悉伊維特想法的消息人士透露，她獲得全州各地支持，對參與特別初選深具信心。

另一位了解南卡州聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）想法的人士則說，她正在考慮是否參選。

南卡州聯邦眾議員佛萊（Russell Fry）也可能投入競爭，他代表默特爾比奇（Myrtle Beach）周邊快速發展的地區，也是川普的重要盟友。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在川普政府任職前就住在南卡州。有匿名知情人士指出，他曾被探詢是否願意接替葛理漢，但他毫無興趣，且熱愛自己在川普政府的工作。

●葛理漢辭世對11月期中選舉有何影響？

根據美聯社，民主黨數十年來不曾在南卡州贏得任何聯邦參議員席次，共和黨近年在全州選舉也多以明顯優勢勝出。在2020年上次選舉中，葛理漢以10個百分點的差距擊敗民主黨對手哈里森（Jaime Harrison）。

然而，儘管過去的經驗顯示葛理漢有很大機會贏得第5次任期，共和黨仍審慎評估選情。

查爾斯頓（Charleston）小兒科醫師安德魯斯（Annie Andrews）6月贏得民主黨提名，根據聯邦競選財務申報資料，她已募得逾800萬美元競選資金，截至5月底帳上仍有近300萬美元可用；葛理漢則募得600萬美元，帳上資金略高於400萬美元。

安德魯斯昨天發表聲明，呼籲南卡州民眾與她一起「放下黨派之爭，對葛理漢的貢獻表達感謝」。

●南卡州共和黨的影響力會如何變化？

在資歷決定影響力的聯邦參議院，葛理漢驟逝留下巨大空缺。他擔任參議員長達逾20年，讓他得以掌握委員會領導職務並影響議程安排。

另一位南卡州現任聯邦參議員史考特（Tim Scott）自2012年才進入參議院，根據該州標準，他的資歷尚淺。

史考特稱自己的昔日同僚葛理漢「無可取代」，他接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）訪問時說：「美國失去一位政治家，我則失去一個朋友。」