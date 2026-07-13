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客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

記者顏伶如／即時報導
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OK超商(Circle K)的標誌。(路透)
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

去年11月，有顧客到OK超商(Circle K)位於亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)連鎖分店購買共計85元的The Pick樂透彩票，店員加里茲瓦(Robert Gawlitza)列印彩票之後，客人只願意付款60元，把價值25元的彩票留在櫃台。根據超商懲罰規定，列印彩票如果超過20元沒有賣出，店員必須自掏腰包承擔損失，留在店裡的採票隔天開出1280萬元獎金，加里茲瓦花錢買下彩票，結果遭到超商提告。

眾生相雜誌(People)報導，彩金已遭亞利桑納樂透局(Arizona Lottery)扣留，等候法院判決。OK超商對雜誌發表聲明說，公司致力於「做正確的事」，與樂透局保持堅實、透明的合作關係，希望法院釐清在如此特殊情況下的彩票合法所有權歸屬。

當地媒體報導，OK超商今年2月對加里茲瓦提告，指控他企圖兌現客人在2025年11月24日留在店裡的中獎彩票。

超商規定，如果列印彩票超過20元沒有賣出，店員就要自掏腰包買下，做為預防錯印或多印彩票的懲罰措施。

根據報導，一名女客人到店裡說要購買85元的The Pick彩票，加里茲瓦完成列印之後，客人只付款60元，把另外25元彩票留在櫃台。

留在店裡的彩票隔天開出1280萬彩金，加里茲瓦按照懲罰掏錢規定買下25元彩票，由另一名員工幫忙結帳並拿到收據。

辯護律師柯斯魯德(Josh Kolsrud)說，加里茲瓦依照所有規定，目前首要目標是洗刷清白，向世人證明並沒有犯錯。柯斯魯德做到超商規定的所有步驟：打卡下班，脫掉制服，購買彩票，在彩票背後簽名，然後再打卡上班，整個過程中曾跟幫忙結帳的同事說要平分彩金。

加里茲瓦在OK超商工作20年，卻因彩票事件在今年初以違反門市規定為由遭到開除。OK超商主張，中獎彩金應該屬於公司。

精華 FAQ

  • 一名顧客在OK超商購買85元The Pick彩票後，只付了60元，將價值25元的那張留在櫃台。依店規，店員需為未賣出的列印彩票自行買單，因而引發後續爭議。

  • 因為這張依規買下的彩票隔天開出1280萬美元頭獎，店員認為自己依程序取得所有權，但OK超商主張彩金應屬公司，並在今年2月對他提告。

  • 亞利桑納樂透局已先扣留彩金，等待法院判決釐清所有權。店員的律師強調他已照規定完成購買、簽名與交接程序，目標是證明自己並無不當。

亞利桑納州

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