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川普：葛理漢參議員遺缺應由妹妹達琳繼任

記者顏伶如／即時報導
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圖為2015年6月，在南卡州中央市，葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darlin...
圖為2015年6月，在南卡州中央市，葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone，中)走向舞台，準備參加哥哥葛理漢宣布競選總統的活動。(美聯社)

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)11日晚間驟逝，享壽71歲。川普總統13日上午在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，已經向南卡州州長麥克馬斯特(Henry McMaster)推薦由葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone)繼認參議員遺缺。

川普發文寫道：「我已經向麥克馬斯特推薦由葛理漢優秀的妹妹達琳出任臨時參議員，這將是對葛理漢的最棒致敬，他很愛這個妹妹。」

紐約時報報導，葛理漢與妹妹感情非常深厚。葛理漢20多歲時，父母在15個月之內相繼過世，後來他成為妹妹的法定監護人，指導妹妹度過青少年時期並進入大學。葛理漢加入空軍，妹妹有資格跟著享受軍人福利。

根據南卡州州法，州長得以任命臨時接任人選填補葛理漢的參議員剩餘任期席次空缺。

突然過世之前的葛理漢正在角逐連任，接下來共和黨必須在短時間之內完成8月11日的特別初選，確認11月期中選舉由誰出馬參選參議員。

麥克馬斯特預計13日下午舉行記者會宣布葛理漢繼任人選，如果達琳獲得任命，是否也將參加初選角逐另一個六年任期，目前並不清楚。兩名南卡州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)、諾曼(Ralph Norman)均已表態有意參加初選。

1976年，葛理漢母親因癌症過世。相隔15個月後，他的父親心臟病發作過世，當時葛理漢22歲，達琳13歲。葛理漢終身未婚，膝下無子。

達琳日前接受訪問時說，父親過世那天，對於淪為孤兒感到非常害怕，哥哥把她抱在懷裡，安慰道：「沒事，我會照顧妳」。她說，成長過程裡，哥哥確實說到做到，一路相伴。

精華 FAQ

  • 川普在Truth Social發文表示，已向南卡州州長麥克馬斯特推薦葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登，接任臨時參議員，並稱這是對葛理漢最好的致敬。

  • 依南卡州州法，州長有權任命臨時人選，先補上參議員剩餘任期的空缺，之後再由政黨與選舉程序決定正式人選。

  • 葛理漢驟逝使共和黨必須在短時間內辦完8月11日的特別初選，確認11月期中選舉的參議員候選人，目前梅絲與諾曼都已表態有意參選。

葛理漢 參議員 川普

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