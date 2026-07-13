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全國最高金融主管機關指示銀行將貸款給無證移民列為風險

記者顏伶如／即時報導
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美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the...
美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency）。（美聯社）

華爾街日報13日獨家報導，川普政府持續推動措施限縮無證移民使用美國銀行系統，全國最高金融主管機關對銀行提出警告說，要把提供貸款給無證移民視為潛在風險，因為借款人可能面臨驅逐或失業，償還貸款的能力大受打擊。

今年稍早，政府官員開始討論如何利用銀行系統讓川普總統的大規模驅逐行動得以擴大實施。政府官員的討論促成了今年5月發布的行政命令，川普在命令中指示金融機構根據現行法規達成政府政策目標。

根據華爾街日報取得美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)與另外兩個金融監督機構發布的最新指南，如今主管機關鎖定目標是並沒有在美國拿到工作許可的移民所申請的零售貸款。

官員指出，政府推出新政策是為了因應墨西哥販毒集團、中國洗錢組織利用美國銀行系統。

川普在行政命令指出，「不得入境且應予驅逐出境之外國人人口」(inadmissible and removable alien population)對於國家安全、國家金融體系的穩定構成威脅。

根據現行法律，銀行必須保持安全的貸款審核措施，以免出現系統性違約或銀行自身的倒閉。金融主管機關的最新指南並未更改這些規範，但詳細說明如果提供貸款給沒有工作許可的無證勞工，恐讓金融機關面臨風險。

指南內容寫道，面臨風險的原因包括借款人可能遭到驅逐，或者雇主發現勞工沒有合法工作許可而予以開除，借款人的貸款償還能力都將受到影響。

報導分析，雖然政府沒有明文禁止銀行為無證移民提供貸款或帳戶，但川普行政命令頒布之後，銀行將變得很難向金融監督機關解釋為什麼要為無證移民提供服務。

財政部先前也曾對銀行發出警告說，要小心某些雇主可能因為雇用無證移民而觸犯薪資詐欺。主管機關也要求金融機關與支付公司重新評估提供信用卡、房屋貸款給無證移民的風險。

對無證移民使用金融服務祭出打擊的同一時間，川普政府與金融監督機關也在調查銀行以政治、宗教因素對客戶採取「關閉銀行帳戶」(debanking)懲罰措施是否觸法。

精華 FAQ

  • 監管機關提醒銀行，若向沒有工作許可的無證移民提供貸款，可能面臨較高違約風險，因為借款人一旦被驅逐或失業，還款能力就會明顯下降。

  • 政府官員認為，可透過銀行與支付系統配合政策，讓大規模驅逐行動更容易執行，因此今年5月的行政命令要求金融機構依現行法規支持政府目標。

  • 沒有直接明文禁止，但指南已把相關貸款列為風險，並要求金融機構重新評估信用卡、房貸等服務。實務上，銀行將更難向監管機關說明提供服務的理由。

貸款 移民 川普

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