興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

華爾街日報13日報導，數據中心的興建在不少地區引發抗議之際，有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元，晉升人工智慧(AI)熱潮底下最新誕生的千萬富豪階層。

報導指出，位於賓州 塞勒姆鎮(Salem Township)的96個家庭，以5億8600萬元的價格把共計1700英畝的土地賣給黑石集團 (Blackstone Group)旗下的數據中心開發商QTS。雖然某些居民反對數據中心擴張，但當地另一筆正在洽談中的土地交易，200位賣家有機會共計進帳13億。

兩年前，土地開發商來到基利提(David Kiliti)與妻子瑪莉(Marilee)經營的養豬農場時，獲得鹿肉香腸款待。開發商對他們說，這個人口4000人的農村裡，有89英畝土地價值單價可能超過2000萬。基利提夫妻原本以為，家族農場土地能賣到這個價錢的零頭就謝天謝地了。

與其他州狀況不一樣的是，賓州地底下沒有石油或天然氣，但基利提夫妻的農場若做為未來數據中心興建用地，價值就上看2200萬。

基利提夫妻是塞勒姆鎮上把土地買給QTS開發商的96個家庭之一，所有家庭賣土地平均每英畝售價33萬元，平均每個家庭獲利550萬元。某些賣家原本經濟條件並不好，幾戶人家是住在雙寬活動拖車(double-wide trailers)裡，有幾個人是事業有成的老闆或專業人士，有一人是曾經挪用公款前任銀行職員，有一人是硬式搖滾樂鼓手。

為了慶祝這筆巨額賣地收入，塞勒姆鎮賣家們共同印製寫著「畢生難逢的交易」。

賓州20年前曾因為天然氣資源而帶動土地投資風潮，不過位於路澤恩郡(Luzerne County)的塞勒姆鎮家庭沒有趕上那次發財機會。當地家庭收入中位數不到6萬4000元，低於全國平均。如今數據中心熱潮帶動的土地買賣，銷售額達到甚至超過天然氣蓬勃時期特許費價格。

基利提夫妻說，數據中心對當地的經濟貢獻不只是賣土地而已，興建計畫裡的12個建築物項目，能讓每棟建築物創造50個固定工作的就業機會，以及累計1500多個建築業工作機會，還有稅收與相關經濟效益。