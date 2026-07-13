我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼谷酒吧大火至少27死73傷 各國專家看法一次看

葛理漢疑遭謀殺？ FBI介入調查

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

華爾街日報13日報導，數據中心的興建在不少地區引發抗議之際，有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元，晉升人工智慧(AI)熱潮底下最新誕生的千萬富豪階層。

報導指出，位於賓州塞勒姆鎮(Salem Township)的96個家庭，以5億8600萬元的價格把共計1700英畝的土地賣給黑石集團(Blackstone Group)旗下的數據中心開發商QTS。雖然某些居民反對數據中心擴張，但當地另一筆正在洽談中的土地交易，200位賣家有機會共計進帳13億。

兩年前，土地開發商來到基利提(David Kiliti)與妻子瑪莉(Marilee)經營的養豬農場時，獲得鹿肉香腸款待。開發商對他們說，這個人口4000人的農村裡，有89英畝土地價值單價可能超過2000萬。基利提夫妻原本以為，家族農場土地能賣到這個價錢的零頭就謝天謝地了。

與其他州狀況不一樣的是，賓州地底下沒有石油或天然氣，但基利提夫妻的農場若做為未來數據中心興建用地，價值就上看2200萬。

基利提夫妻是塞勒姆鎮上把土地買給QTS開發商的96個家庭之一，所有家庭賣土地平均每英畝售價33萬元，平均每個家庭獲利550萬元。某些賣家原本經濟條件並不好，幾戶人家是住在雙寬活動拖車(double-wide trailers)裡，有幾個人是事業有成的老闆或專業人士，有一人是曾經挪用公款前任銀行職員，有一人是硬式搖滾樂鼓手。

為了慶祝這筆巨額賣地收入，塞勒姆鎮賣家們共同印製寫著「畢生難逢的交易」。

賓州20年前曾因為天然氣資源而帶動土地投資風潮，不過位於路澤恩郡(Luzerne County)的塞勒姆鎮家庭沒有趕上那次發財機會。當地家庭收入中位數不到6萬4000元，低於全國平均。如今數據中心熱潮帶動的土地買賣，銷售額達到甚至超過天然氣蓬勃時期特許費價格。

基利提夫妻說，數據中心對當地的經濟貢獻不只是賣土地而已，興建計畫裡的12個建築物項目，能讓每棟建築物創造50個固定工作的就業機會，以及累計1500多個建築業工作機會，還有稅收與相關經濟效益。

精華 FAQ

  • 買方是黑石集團旗下數據中心開發商QTS，交易標的是塞勒姆鎮96個家庭合計1700英畝土地，總金額達5億8600萬元，平均每英畝約33萬元。

  • 因為土地若作為未來數據中心用地，開發價值大幅上升。開發商看中地點條件與擴張需求，使原本經營不佳、農業收益有限的土地，轉為具高額商業價值的資產。

  • 賣地家庭平均每戶獲利550萬元，部分人因此躍升為新富階層；同時，業者估計12棟建築可創造固定與建築工作，並帶來稅收與相關經濟效益。

賓州 黑石集團

上一則

葛理漢驟逝 共和黨支出法案、布蘭奇人事案表決恐受影響

延伸閱讀

農地消失 喬州祭「農地保護基金」首波釋出200萬

農地消失 喬州祭「農地保護基金」首波釋出200萬
農地消失 喬州祭「農地保護基金」首波釋出200萬

農地消失 喬州祭「農地保護基金」首波釋出200萬
看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施

看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施
看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施

看好台積效應 華商砸8800萬標2土地 打造飯店、商場多元設施

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電
2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了