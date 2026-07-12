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重量級參議員葛理漢辭世 多國總統及領袖哀悼

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢辭世，各國領袖致哀。(路透資料照)
共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢辭世，各國領袖致哀。(路透資料照)

美國總統川普重要盟友、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢辦公室今天表示，他因「短暫且突發的疾病」，於昨晚辭世，享壽71歲。法新社整理各界回應如下：

●美國總統川普

川普今天在真實社群（Truth Social）發文推崇這位富有影響力參議員是「最偉大的人之一」。

他寫道：「參議員葛理漢是我所認識最偉大的人與參議員之一，如今他已離世！他總是勤奮工作，是一位真正的美國愛國者。林賽（葛理漢的名字）將讓人無比懷念！」

●美國前總統拜登

拜登表示，他與夫人對於葛理漢驟然離世深感震驚。

拜登指出：「我和林賽在國會共事超過十年，這些年來在許多議題上緊密合作。我們曾以參議院外交委員會成員身分一同走遍世界。」

「我們常常意見不合，有時甚至是激烈爭論。但是林賽和我都同意公共服務至關重要。他跟我一樣深愛著參議院這個體制，儘管它有諸多缺陷與錯綜複雜之處。」

●美國前總統小布希

小布希形容葛理漢是「具備卓越知識的參議員，他深諳世界運作之道，也了解美國積極參與國際事務抵抗暴政的重要性」。

●以色列總理內唐亞胡

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）稱葛理漢是「以色列的摯友」。

他在聲明中表示：「在我們最近會晤時，我說：『林賽是以色列的偉大朋友，也是我的珍貴友人。我們沒有比林西更好的朋友了。』林賽了解以色列與美國的安全密不可分。」

「他畢生致力於保衛美國、鞏固我們同盟及捍衛自由世界。以色列失去了一位最偉大的朋友。」

●烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，10日才在基輔會面的葛理漢離世令他深感悲痛。

澤倫斯基在臉書發文指出：「俄羅斯全面侵略這些年來，他曾十度造訪烏克蘭，總是在最需要的時候與我國人民同在…美國及世界失去一位果敢的領袖。」

●台灣總統賴清德

台總統賴清德表示，他對此「深感哀痛」。

他在社群平台X發文說，「葛理漢（Lindsey Graham）是台灣真正的朋友」，將永遠銘記葛理漢作為自由堅定擁護者與捍衛者的身影。

●歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩

范德賴恩（Ursula von der Leyen）高度肯定葛理漢捍衛烏克蘭的努力，稱他是「堅定無畏的領袖」。

她在X發文表示：「葛理漢參議員一直奮戰到最後，全力支持烏克蘭爭取自由，提高俄羅斯發動侵略戰爭的代價。」

「他不知疲憊地推動強化制裁，並與歐盟密切協作。他是堅定、無畏的領袖，會令人深深懷念。」

●北大西洋公約組織秘書長呂特

呂特（Mark Rutte）在網路發文表示：「得知吾友林賽．葛理漢驟逝，我深感哀痛。」

「他是美國強而有力的倡議者，堅信北約同盟，並且積極致力於終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。」

精華 FAQ

  • 葛理漢的辦公室表示，他因「短暫且突發的疾病」於昨晚辭世，終年71歲。消息傳出後，美國國內外多位領袖立即公開發文悼念。

  • 川普稱他是最偉大的人之一與真正的美國愛國者；拜登回憶兩人在國會共事多年，雖常有激烈爭論，仍認同公共服務的重要性；小布希則讚他了解世界運作與美國外交角色。

  • 內唐亞胡稱他是以色列摯友，澤倫斯基感謝他多次造訪烏克蘭，賴清德說他是台灣真正的朋友，范德賴恩與呂特則肯定他支持烏克蘭、北約與制裁俄羅斯的努力。

葛理漢 拜登 南卡羅來納州

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