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世界盃／挪威進球機器哈蘭德 1個月讓美國人傾倒

編譯盧炯燊／即時報導
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25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城...
25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城隊，是當家明星前鋒，也是全球最佳足球運動員之一。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈蘭德在5場攻入7球，助挪威首次闖進世足八強。
  • 重點二：他憑維京外型與自嘲風格，在美國短短1個月暴紅。
  • 重點三：結合精采表現與行銷策略，哈蘭德成功吸引大量粉絲。

世界盃賽事逐漸進入高潮，挪威隊靠著靈魂人物哈蘭德(Erling Haaland)在五場比賽中攻入7球的驚人表現，首次挺進世足賽八強之列。

25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城隊，是當家明星前鋒，也是全球最佳足球運動員之一；如今卻是英格蘭晉級四強的最大障礙。

對大部分美國人來說，從認識他到為他的魅力所吸引，不過是短短一個月的時間，過程極具爆炸性。

他在英超、歐冠以及德甲等頂級賽事踢進過不少球，早是個進球機器，但他在本屆世界盃對挪威的巨大影響力，更是將他推向新高峰。

紐約時報一篇有關哈蘭德的長篇報導指出，因為外型酷似動漫「七龍珠」反派「魔人普烏」(Majin Buu)，哈蘭德索性用此自嘲。這個比喻當然並非讚美，但這種風格反為他贏得大量粉絲。

25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城...
25歲的哈蘭德身高196公分，金髮及肩，展現鮮明的維京人血統，平時效力於英超曼城隊，是當家明星前鋒，也是全球最佳足球運動員之一。 (路透)

過去一個月，他的Instagram帳號吸引了近1800萬粉絲，其中500萬是在16強賽事，他對巴西梅開二度之後所湧入，他的YouTube頻道也新增了近90萬訂閱者

挪威體育科學院心理學教授約爾德特(Geir Jordet)認為哈蘭德「有一種獨特的融合能力，一方面展現出極強的專業精神，另方面是他的團隊精神」，正是如此強大的個人魅力，讓每個人都想靠近他。

哈蘭德在本屆世界盃上的精采進球，當然讓他人氣飆升，但他的行銷策略也功不可沒。

去年9月他開設自己的YouTube頻道，以輕鬆詼諧的方式展現了球場外的生活，呈現古靈精怪、個性鮮明的一面，在美國比賽期間還特別拉攏美國球迷。

在32強賽中，挪威在達拉斯體育館擊敗象牙海岸後，他馬上拍攝了一段影片，把自己打扮成牛仔，穿著一件印有「你們都去親我的達拉斯吧」(Y'all Can Kiss My Dallas)字樣的T恤，這種方式自然大受美國人所歡迎。

哈蘭德9日在訓練後向記者表示，很享受在美國的時光。當被問及在美國愈來愈受到關注時，他不忘說「這是件好事，我喜歡美國人，他們很幽默，我喜歡他們的個性。」

精華 FAQ

  • 他在5場比賽中攻入7球，成為挪威隊的核心火力，帶領球隊首次挺進世足賽八強，寫下隊史新頁，也讓他個人聲勢再度攀升。

  • 除了他在場上的進球能力驚人，他的金髮長相、維京感形象與幽默自嘲也很吸睛，再加上社群操作得宜，讓美國球迷很快產生好感。

  • 他透過YouTube分享球場外生活，刻意展現輕鬆有趣的一面，還曾在達拉斯拍牛仔影片、穿幽默T恤拉近距離，成功擴大美國人氣。

挪威 哈蘭德 世界盃

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