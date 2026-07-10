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強勁熱穹籠罩全美「比平常高25℉」 會熱到下周這天

強勁熱穹籠罩全美「比平常高25℉」 會熱到下周這天

編譯周芳苑／即時報導
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國家氣象局預測，本土48州從本周末開始連續一整個星期，大部分地區將因異常強勁的持...
國家氣象局預測，本土48州從本周末開始連續一整個星期，大部分地區將因異常強勁的持續性熱穹而氣溫飆升，最多比平常高出華氏25度。(美聯社)

美國本土48州從本周末開始連續一整個星期，大部分地區將因異常強勁的持續性熱穹(heat domes)而氣溫飆升，國家氣象局(National Weather Service)稱，這波危險熱浪最高將比平常高出華氏25度。

這波熱浪持續性特別長，部分地區甚至持續到7月底，許多地區氣溫將比平常高出華氏15至25度(攝氏8至14度)，夜間也難逃高溫，有害人體健康，也不利於控制山林野火。

加州大學農業與自然資源中心(University of California Agriculture and Natural Resources)氣候學者斯溫(Daniel Swain)說，這波熱浪非同尋常，持續時間長、範圍廣、強度高，將影響數百萬人一個多星期。

預報員預計，本周末內華達、猶他、科羅拉多、懷俄明、愛達荷、蒙大拿、北達科他和南達科他等州氣溫將創下歷史新高，飆至三位數。截至下周三，全美將有超過90個地方氣溫刷新紀錄，其中三分之二是夜間高溫紀錄。

本周六從德州到佛羅里達、再擴及北卡羅萊納等地將出現破紀錄夜間高溫，若干大城市夜間氣溫至少華氏80度。

氣候中心(Climate Central)氣象學者溫克利(Shel Winkley)表示，這次熱穹的高壓強度恐創新高，出現在如此北方的地區很不尋常。

斯溫說明，熱穹長時間持續的主因是乾旱地區土壤和空氣濕度較低，濕度減少將難以減緩空氣升溫，而空氣乾燥炎熱會導致乾旱，高溫加劇，惡性循環，野火風險雪上加霜。

三位氣象學者表示，近期形成的聖嬰現象(El Nino)尚屬初期，不足以顯著影響這一波熱浪，但煤炭、石油和天然氣燃燒造成的氣候變遷將直接影響。

斯溫說，人為造成氣候變遷導致熱浪增強、持續時間拉長、影響範圍更廣，長期暖化是造成高溫熱浪的重要因素。

氣候中心利用20種不同的電腦模型進行研究，發現氣候變遷導致高溫天氣的可能性至少是正常情況下的五倍。溫克利說，假如不是氣候變遷，一波波高溫熱浪幾乎不可能發生。

精華 FAQ

  • 美國本土48州大多數地區都將受影響，尤其西部與中部多州，像內華達、猶他、科羅拉多、懷俄明、愛達荷、蒙大拿、北達科他與南達科他等，預計會出現破紀錄高溫。

  • 氣象學者形容這波熱浪非常不尋常，因為它同時具備持續時間長、影響範圍廣、強度高等特徵，部分地區甚至可能延續到7月底，將影響數百萬人超過1週。

  • 專家指出，乾旱與低濕度使地表更難降溫，形成高溫惡性循環；而人為排放造成的長期暖化，已讓熱浪更強、更久、範圍更大，發生機率至少提高5倍。

加州大學 熱浪 德州

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