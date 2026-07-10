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不必1年調2次鐘？眾院下周表決是否永久實施日光節約時間

記者顏伶如／即時報導
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夏季將時鐘撥快一小時的日光節約時間(daylight saving time)，從1960年代以來幾乎在全國所有地區實施。示意圖（美聯社）

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)今年5月以48票對1票通過旨在將日光節約時間變成永久實施的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)。眾院9日發布通知，法案下周將交付全院表決，法案條款當中允許各州選擇不加入(opt out)。

夏季將時鐘撥快一小時的日光節約時間(daylight saving time)，從1960年代以來幾乎在全國所有地區實施。參議院2022年3月投票通過將日光節約時間永久化的法案，但因面臨來自眾議院的反對聲音，立法進程未能繼續。

「日光保護法案」下周如果在眾院通過全院表決，參院必須考慮是否審查法案。共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)等已經表示反對法案。

柯頓指出，日光節約時間永久化將讓冬季的日出時間拖到極晚，全國許多地區的兒童被迫摸黑上學。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)從2018年以來便推動讓日光節約時間永久化，今年再次提案獲得普遍支持。布坎南說，這項提議在佛州受到廣大民眾歡迎，能讓高爾夫球場與運動場在傍晚有更多活動時間。

在眾議院推動「日光保護法案」的支持者表示，調時間導致睡眠障礙，引發職場受傷與更多車禍事件，入夜之後如果更加明亮，有助於刺激冬季期間的經濟活動。

川普總統也支持停止一年兩次調時鐘的作法。

今年5月，「日光保護法案」眾院委員會表決過關之後，川普在「真實社群」發文寫道：「48比1的表決結果，將讓日光節約時間得以永久化，這太重要了，民眾、城市、各州每年被迫調時鐘而耗資數億，某些時鐘建於高塔之上，一年兩次為了調時間而租用或使用重型設備，費用極為昂貴。」

精華 FAQ

  • 法案目標是把日光節約時間改為永久實施，避免每年春秋兩次調整時鐘；同時條款也允許各州選擇不加入，保留部分彈性。

  • 雖然眾院委員會已高票通過，但法案若在全院過關，參院還要再審查；部分參議員如柯頓已表態反對，使立法前景仍有變數。

  • 支持者認為可減少調時造成的睡眠問題、職災與車禍，也能延長冬季晚間經濟活動；反對者則擔心冬季日出太晚，兒童上學安全受影響。

眾院 眾議院 參議院

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