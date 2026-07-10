不必1年調2次鐘？眾院下周表決是否永久實施日光節約時間

夏季將時鐘撥快一小時的日光節約時間(daylight saving time)，從1960年代以來幾乎在全國所有地區實施。示意圖（美聯社）

眾院 能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)今年5月以48票對1票通過旨在將日光節約時間變成永久實施的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)。眾院9日發布通知，法案下周將交付全院表決，法案條款當中允許各州選擇不加入(opt out)。

夏季將時鐘撥快一小時的日光節約時間(daylight saving time)，從1960年代以來幾乎在全國所有地區實施。參議院 2022年3月投票通過將日光節約時間永久化的法案，但因面臨來自眾議院 的反對聲音，立法進程未能繼續。

「日光保護法案」下周如果在眾院通過全院表決，參院必須考慮是否審查法案。共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)等已經表示反對法案。

柯頓指出，日光節約時間永久化將讓冬季的日出時間拖到極晚，全國許多地區的兒童被迫摸黑上學。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)從2018年以來便推動讓日光節約時間永久化，今年再次提案獲得普遍支持。布坎南說，這項提議在佛州受到廣大民眾歡迎，能讓高爾夫球場與運動場在傍晚有更多活動時間。

在眾議院推動「日光保護法案」的支持者表示，調時間導致睡眠障礙，引發職場受傷與更多車禍事件，入夜之後如果更加明亮，有助於刺激冬季期間的經濟活動。

川普總統也支持停止一年兩次調時鐘的作法。

今年5月，「日光保護法案」眾院委員會表決過關之後，川普在「真實社群」發文寫道：「48比1的表決結果，將讓日光節約時間得以永久化，這太重要了，民眾、城市、各州每年被迫調時鐘而耗資數億，某些時鐘建於高塔之上，一年兩次為了調時間而租用或使用重型設備，費用極為昂貴。」