共和黨參議員要求FBI局長說明公私混合出差、買BMW花費
MS Now新聞網站10日報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)先前遭到民主黨國會議員指控浪費納稅人稅金，現在連共和黨資深國會老將、愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)都要求對開銷提出說明，巴特爾恐怕不能指望一直獲得川普總統袒護。
身為參議院司法委員會主席的葛拉斯理長期以來支持巴特爾，但根據MS Now取得信函，葛拉斯理對巴特爾疑似利用職務之便拿納稅人的錢吃喝玩樂提出質疑。
巴特爾恰好安排在冬季奧運期間的米蘭之行，現身於美國男子冰球隊休息室裡，慶祝美國隊奪得金牌。巴特爾去年從紐西蘭返國途中經過夏威夷，到珍珠港附近美國海軍戰艦亞利桑那號(USS Arizona)沉船進行「VIP 浮潛之旅」。另外，巴特爾的出差行程也搭配前往觀看鄉村歌手女友演唱會行程。
葛拉斯理在5月發出的信中要求FBI提交文件，證明巴特爾這些行程確實納入「獨立且客觀的審查」。信中同時要求FBI提供進一步資料，說明為何巴特爾一直開著一輛有防彈功能的BMW汽車在華府地區，而不是使用聯邦官員通常使用雪佛蘭(Chevrolet)Suburban座車。
葛拉斯理要求巴特爾交待搭乘FBI專機的航班資料以及FBI購買BMW汽車的資料。
葛拉斯理在信中寫道：「您使用FBI飛機進行私人旅行的每一次行程，是否按照法律規定向FBI償還費用？如果有，請提供相關記錄。」他指出，雖然FBI規定局長因私人原因旅行時也必須搭乘FBI飛機，但國會有權要求局長對使用FBI飛機提供說明，接受獨立檢視。
FBI發言人9日對MS Now回覆表示，BMW汽車是國務院先前購買的，一直閒置在倉庫。
「康乃狄克內幕」(CT Insider)專欄作家邦普(Philip Bump)9日接受訪問時說，任何對巴特爾過著網紅一般生活形態覺得反感的共和黨人，巴特爾都是可受公評的對象。
另外，根據參眾兩院司法委員會收到的吹哨者檢舉，巴特爾在納稅人稅金資助的出差期間，不斷要求享受特殊待遇，包括搭乘直升機觀光、乘坐水上摩托車。
因為外界指控巴特爾把公務與私人行程混在一起，疑似動用納稅人資源吃喝玩樂。葛拉斯理雖長期支持他，仍要求提供文件與航班紀錄，證明支出符合規定。 包括冬季奧運期間到米蘭看美國男子冰球、返國經夏威夷進行USS Arizona附近的VIP浮潛，以及把出差行程搭配觀看鄉村歌手女友的演唱會，皆遭質疑。 FBI發言人表示，這輛BMW其實是國務院先前購買、原本閒置在倉庫的車輛。葛拉斯理則要求說明為何不用常見的Suburban，並追查購車與用車資料。
精華 FAQ
因為外界指控巴特爾把公務與私人行程混在一起，疑似動用納稅人資源吃喝玩樂。葛拉斯理雖長期支持他，仍要求提供文件與航班紀錄，證明支出符合規定。
包括冬季奧運期間到米蘭看美國男子冰球、返國經夏威夷進行USS Arizona附近的VIP浮潛，以及把出差行程搭配觀看鄉村歌手女友的演唱會，皆遭質疑。
FBI發言人表示，這輛BMW其實是國務院先前購買、原本閒置在倉庫的車輛。葛拉斯理則要求說明為何不用常見的Suburban，並追查購車與用車資料。
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