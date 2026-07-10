共和黨參議員要求FBI局長說明公私混合出差、買BMW花費

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）。（路透）

MS Now新聞網站10日報導，聯邦調查局(FBI )局長巴特爾(Kash Patel)先前遭到民主黨國會議員指控浪費納稅人稅金，現在連共和黨 資深國會老將、愛阿華州聯邦參議員 葛拉斯理(Chuck Grassley)都要求對開銷提出說明，巴特爾恐怕不能指望一直獲得川普總統袒護。

身為參議院司法委員會主席的葛拉斯理長期以來支持巴特爾，但根據MS Now取得信函，葛拉斯理對巴特爾疑似利用職務之便拿納稅人的錢吃喝玩樂提出質疑。

巴特爾恰好安排在冬季奧運期間的米蘭之行，現身於美國男子冰球隊休息室裡，慶祝美國隊奪得金牌。巴特爾去年從紐西蘭返國途中經過夏威夷，到珍珠港附近美國海軍戰艦亞利桑那號(USS Arizona)沉船進行「VIP 浮潛之旅」。另外，巴特爾的出差行程也搭配前往觀看鄉村歌手女友演唱會行程。

葛拉斯理在5月發出的信中要求FBI提交文件，證明巴特爾這些行程確實納入「獨立且客觀的審查」。信中同時要求FBI提供進一步資料，說明為何巴特爾一直開著一輛有防彈功能的BMW汽車在華府地區，而不是使用聯邦官員通常使用雪佛蘭(Chevrolet)Suburban座車。

葛拉斯理要求巴特爾交待搭乘FBI專機的航班資料以及FBI購買BMW汽車的資料。

葛拉斯理在信中寫道：「您使用FBI飛機進行私人旅行的每一次行程，是否按照法律規定向FBI償還費用？如果有，請提供相關記錄。」他指出，雖然FBI規定局長因私人原因旅行時也必須搭乘FBI飛機，但國會有權要求局長對使用FBI飛機提供說明，接受獨立檢視。

FBI發言人9日對MS Now回覆表示，BMW汽車是國務院先前購買的，一直閒置在倉庫。

「康乃狄克內幕」(CT Insider)專欄作家邦普(Philip Bump)9日接受訪問時說，任何對巴特爾過著網紅一般生活形態覺得反感的共和黨人，巴特爾都是可受公評的對象。

另外，根據參眾兩院司法委員會收到的吹哨者檢舉，巴特爾在納稅人稅金資助的出差期間，不斷要求享受特殊待遇，包括搭乘直升機觀光、乘坐水上摩托車。