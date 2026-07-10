期中選舉恐混亂？獨立機關「選舉協助委員會」遭川普清空

「選舉協助委員會」負責認證投票系統、保管通訊投票登記表等任務。(美聯社檔案照)

「選舉協助委員會」(Election Assistance Commission)是根據2002年聯邦法律「協助美國投票法案」(Help America Vote Act)成立的獨立機關，負責認證投票系統、保管通訊投票登記表等任務。兩黨組成的四名委員當中，一名共和黨籍委員今年稍早請辭，剩餘兩名民主黨 委員與一名共和黨委員，9日則被川普 總統全數清空，引起外界對於期中選舉 可能出現混亂的討論。

路透報導，兩名民主黨委員9日收到來自白宮總統人事辦公室的電子郵件，通知已被終止任務。電郵內容寫道：「僅代表川普總統致函通知，您做為選舉協助委員會委員的任務即刻終止。感謝您的貢獻。」

「美國選舉協助委員會」網站指出，委員會功能如同「全國選舉行政資訊交換所」，負責認證測試實驗室與投票系統，為各州與地方選舉訂定指南，並且保管依據1993年「全國選民登記法」(National ‌Voter Registration Act)制定的全國通訊選民登記表。

川普長期主張限制通訊投票，批評通訊投票容易舞弊，是導致2020年大選失敗的原因之一。最高法院6月底在密西西比州選舉訴訟案裁定，選舉日(Election Day)之後五天寬限期內寄達選務機關的通訊選票仍視為有效票，被視為對川普帶來打擊。

不過，最高法院6月底在「川普訴斯勞特案」(Trump v. Slaughter)裁決裡則大幅擴張總統權力，允許川普開除獨立監督機關的政府官員。

「美國選舉協助委員會」四名委員須由總統提名後經參議院確認，依法規定同一政黨的委員不得超過兩名。

共和黨籍委員帕米爾(Don Palmer)今年稍早辭職，剩下另一名共和黨籍成員麥考米克(Christy McCormick)以及兩名民主黨籍成員希克斯(Thomas Hicks)、霍夫蘭(Benjamin Hovland)。

川普9日開除希克斯與霍夫蘭，麥考米克則於9日請辭。

同屬對「美國選舉協助委員會」具有管轄權委員會的民主黨加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)及紐約州聯邦眾議員莫雷爾(Joe Morelle)發表聲明譴責川普逼退手段說，川普企圖拆除另一個旨在保持選舉公平與安全的獨立民主護欄。

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